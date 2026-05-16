Privat wie nie: TV-Moderatorin Laura Wontorra ermöglicht seltene Einblicke
Köln - Laura Wontorra gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland. Über ihr Privatleben gibt die 37-Jährige jedoch sehr wenig preis. Das ändert sich jetzt durch eine Dokumentation.
Denn ab dem heutigen Donnerstag (14. Mai) zeigt Magenta TV private Einblicke in der Doku "Wontorras World Cup. Vater. Tochter. WM", die innerhalb von 15 Tagen gedreht wurde.
Fans der TV-Moderatorin können sich in der vierteiligen Dokumentation immer wieder über reingeschnittene Videos aus Lauras Kindheit freuen.
Unter anderem ist zu sehen, wie die Ex-Frau von Simon Zoller (34) als kleines Mädchen hinter dem Steuer der Familienkutsche sitzt. Zudem gibt es Ausschnitte, wie Laura versucht, in den übergroßen Pumps ihrer Mutter durch das Wohnzimmer zu marschieren.
Natürlich darf in der Dokumentation ihr berühmter Vater, der ehemalige Top-Sportjournalist Jörg Wontorra (77), nicht fehlen.
"Ich habe für dieses Projekt meinen Papa aus der Rente geholt. So ein altes Zirkus-Pferd kann doch noch hoch springen", erklärt die 37-Jährige.
Laura und Jörg Wontorra treffen Deutschlands besten Eishockeyspieler Leon Draisaitl
Gemeinsam haben sich Vater und Tochter im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf den Weg in die Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada gemacht.
Dort besuchte man zum Beispiel eine Rodeo-Show in Houston, eine Partie des NHL-Klubs Dallas Stars sowie ein Fußballspiel in der Major League Soccer.
Doch zum Ärger der Wontorras fehlte der Weltmeister von 2022, Lionel Messi (38), beim Duell zwischen Charlotte FC und Inter Miami.
Dafür durfte sich das Moderatoren-Duo über zwei Treffen mit den Größen ihres Sports freuen. Zum einen traf man in Los Angeles den früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61), der in den USA lebt.
Zudem gab es eine Zusammenkunft in Dallas mit dem besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten, Leon Draisaitl (30), der für die Edmonton Oilers aktiv ist.
Die erste Folge der Wontorra-Dokumentation ist ab 14. Mai bei Magenta TV zu sehen. Die weiteren drei Folgen werden dann wöchentlich, jeweils donnerstags, zu streamen sein.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild-POOL/dpa