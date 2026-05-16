Nach 18 Ehe-Jahren: Scheidung bei "American Pie"-Star

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Nach 18 Jahren fand die Ehe des "American Pie"-Stars Jason Biggs und seiner Frau, Schauspielerin Jenny Mollen, nun überraschend ein Ende.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Auf der Leinwand wurde er als jungfräulicher, tollpatschiger und vor allem liebeshungriger Teenager weltberühmt - und auch privat fand Jason Biggs (48) schon früh das große Glück. Doch nach 18 Jahren steht die Ehe des "American Pie"-Stars und seiner Frau Jenny Mollen (46) nun überraschend vor dem Aus.

Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (46) verlobten sich 2008 und heirateten wenige Monate später. (Archivbild)
Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (46) verlobten sich 2008 und heirateten wenige Monate später. (Archivbild)  © Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP

Nach knapp zwei Jahrzehnten haben sich die beiden Schauspieler voneinander getrennt, wie ein Sprecher des Ex-Pärchens in dieser Woche gegenüber People bestätigte.

Dennoch würden der Jim-Levenstein-Darsteller und seine Noch-Ehefrau nach wie vor "großartig" miteinander klarkommen und sich weiterhin zusammen auf die Erziehung ihrer beiden Söhne Lazlo (8) und Sid (12) konzentrieren.

Auch den 48. Geburtstag von Biggs habe man in dieser Woche gemeinsam gefeiert. "Sie sind sehr eng miteinander verbunden", sagte eine Quelle. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie weiterhin ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegen werden."

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Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten für die Rom-Com "Männer sind Schweine" (2008) kennengelernt und sich im Januar 2008 verlobt. Nur wenige Monate später, am 23. April, gaben sich Biggs und Mollen dann schließlich das Jawort.

Biggs in seiner Paraderolle als Jim Levenstein.
Biggs in seiner Paraderolle als Jim Levenstein.  © IMAGO / Everett Collection

Jason Biggs wurde durch "American Pie" zum Star

Durch die "American Pie"-Filme wurde Biggs (2.v.l.) weltberühmt.
Durch die "American Pie"-Filme wurde Biggs (2.v.l.) weltberühmt.  © dpa | Enterpress_Uip

Ihre Ehe und ihre Kinder hielten sie seitdem größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Ende 2025 hatte Mollen zuletzt ein turtelndes Bild von sich und ihrem Mann auf Instagram veröffentlicht.

Biggs war 1999 durch seine Hauptrolle in "American Pie" der Durchbruch als Schauspieler gelungen. Auch in "American Pie 2" (2001), "American Pie – Jetzt wird geheiratet" (2003) sowie "American Pie: Das Klassentreffen" (2012) war er als der liebenswürdige, wenn auch oft unbeholfene Jim Levenstein zu sehen.

Seit einigen Jahren gibt es Gespräche zu einem weiteren Teil der "American Pie"-Reihe - die Hauptdarsteller um Biggs sollen Interesse signalisiert haben.

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Titelfoto: DIMITRIOS KAMMontage: BOURIS / GETTY IMAGES VIA AFP, IMAGO / Everett Collection

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