Deutsche Stars brillieren in Cannes, doch eine Schauspielerin begeht Regelverstoß

Cannes - Die Filmfestspiele in Cannes werden immer mehr zu den deutschen Modefestspielen. Auf dem roten Teppich sorgen die Stars aus Deutschland für ein stilvolles Highlight nach dem anderen. Sandra Hüller (48) könnte dabei aber einen Regelverstoß begangen haben.

Diane Kruger (49) setzte auf einen ungewöhnlichen Look. Diese Brezel-Frisur glich einem Kunstwerk. © Montage: IMAGO/ZUMA Press,

Bei der Premiere des Films "Vaterland" verblüffte Diane Kruger (49) mit ihrem Look - aber nicht wegen ihres goldenen Mini-Kleides mit grünem Cape aus dem Hause Givenchy. Vielmehr überraschte ihre Frisur.

Die blonden Haare hatte Haarstylist Yoann Fernandez zu mehreren Zöpfen geflochten, die wie eine Brezel am Hinterkopf anlagen.

Ein Händchen für Mode bewies auch Sandra Hüller. Als Markenbotschafterin von Chanel präsentierte die Schauspielerin ein elegantes Outfit des französischen Modehauses.

Blickfang dabei war allerdings nicht das schwarze Abendkleid, sondern ihre voluminöse Jacke. Die Kreation setzte sich unzähligen weißen Federn, deren Spitzen schwarz gefärbt waren, zusammen. Laut Vogue steckten 845 Stunden Arbeit in dieser Feder-Jacke.