Lavinia Wollny teilt Richtigstellung: "Tim wurde nicht mit Messer angegriffen!"

Hückelhoven - Am Samstagabend wurden Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer Opfer eines brutalen Angriffs , bei dem der Gebäudereiniger so schwer verletzt worden sein soll, dass er auf der Intensivstation behandelt werden musste. Entgegen der vorigen Darstellung soll es sich bei dem Tatwerkzeug allerdings doch nicht um ein Messer gehandelt haben.

Gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben: Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer. © RTLZWEI

"Uns ist wichtig, die Situation einmal korrekt richtigzustellen", schreibt Lavinia am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Tim wurde nicht mit einem Messer angegriffen, sondern mit einer gebrochenen Glasflasche verletzt."

Dass zuvor von einem Messerangriff die Rede war, begründet die Tochter von Silvia Wollny (61) derweil mit der großen Aufregung nach dem Vorfall, durch die "dies leider falsch formuliert" worden sei.

Gleichzeitig schiebt Lavinia auch den Medien einen Teil der Schuld in die Schuhe. So würde die Presse "teilweise falsche Dinge" schreiben, weswegen sich das Paar nun noch einmal äußern wolle.

Dass es allerdings ihr Verlobter selbst war, der einen Tag nach dem Angriff selbst von einem Messerangriff sprach und so die Gerüchte überhaupt erst ins Rollen brachte, verschweigt die TV-Bekanntheit geflissentlich. Damals schrieb der Gebäudereiniger in der Instagram-Story seiner Firma: "Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung."