Intensivstation! Lavinia Wollny und Verlobter Opfer von nächtlicher Messerattacke
Hückelhoven - Schock-Attacke auf Lavinia Wollny (25) und ihren Verlobten Tim Katzenbauer (26)! Auf die Zweifach-Eltern soll sich am Wochenende ein Messerangriff ereignet haben - der 26-Jährige liegt aktuell noch auf der Intensivstation.
Inmitten des wochenlangen Familienzoffs um Calantha (25) und Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) hat sich plötzlich eine mutmaßliche Attacke abgespielt.
Über Instagram hat sich Tim - der sich erst vor einem Monat selbstständig gemacht hatte - jüngst zu dem Vorfall geäußert und ein kurzes Gesundheitsupdate gegeben.
"Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung", schreibt der Gebäudereiniger.
Weiter heißt es: "Diese Situation trifft mich nicht nur persönlich schwer, sondern betrifft auch meinen Betrieb und unsere gemeinsamen Projekte."
Tatsächlich soll auch Lavinia in unmittelbarer Nähe dabei gewesen sein, als sich die Attacke auf ihren Zukünftigen abgespielt hat.
Täter nach Attacke auf Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer gefasst
Auch sie richtet in den sozialen Netzwerken das Wort an ihre Community und schildert die jüngsten Ereignisse. "Es war eine sehr, sehr schwere Nacht. Ich war auch Opfer in dieser Situation. Mich hat es aber zum Glück nicht so schlimm getroffen wie Tim."
Wie aus ihrem Statement hervorgeht, seien die Täter noch in derselben Nacht von der Polizei festgenommen worden. Weitere Ermittlungen seien demnach bereits in Gang gesetzt worden.
Nähere Hintergründe zum Angriff liefern die beiden vorerst allerdings nicht. Ebenfalls unklar ist, wer hinter der Tat stecken könnte.
"Eure Treue und euer Vertrauen bedeuten mir unglaublich viel. Ich werde alles daran setzen, wieder für euch da zu sein. Danke von Herzen für eure Verbundenheit", schreibt Tim zum Abschluss seines Instagram-Beitrags.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Lavinia Wollny