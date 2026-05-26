Intensivstation! Lavinia Wollny und Verlobter Opfer von nächtlicher Messerattacke

Hückelhoven - Schock-Attacke auf Lavinia Wollny (25) und ihren Verlobten Tim Katzenbauer (26)! Auf die Zweifach-Eltern soll sich am Wochenende ein Messerangriff ereignet haben - der 26-Jährige liegt aktuell noch auf der Intensivstation.

Lavinia Wollny (25) und ihr Verlobter, Tim Katzenbauer (26), sind am Wochenende Opfer einer Messerattacke geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Lavinia Wollny

Inmitten des wochenlangen Familienzoffs um Calantha (25) und Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) hat sich plötzlich eine mutmaßliche Attacke abgespielt.

Über Instagram hat sich Tim - der sich erst vor einem Monat selbstständig gemacht hatte - jüngst zu dem Vorfall geäußert und ein kurzes Gesundheitsupdate gegeben.

"Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung", schreibt der Gebäudereiniger.

Weiter heißt es: "Diese Situation trifft mich nicht nur persönlich schwer, sondern betrifft auch meinen Betrieb und unsere gemeinsamen Projekte."

Tatsächlich soll auch Lavinia in unmittelbarer Nähe dabei gewesen sein, als sich die Attacke auf ihren Zukünftigen abgespielt hat.