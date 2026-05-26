User stellen Messerattacke um Lavinia Wollny infrage: Jetzt soll Tim sogar Fotos von Verletzungen zeigen
Hückelhoven - Das Drama um die mutmaßliche Messerattacke auf Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) geht weiter! Nach dem Statement von Schwiegermama Silvia (61) hat sich jetzt auch der 26-Jährige selbst gemeldet.
Kurz nach den ersten Aussagen von Silvia Wollny kommt jetzt auch Tim selbst aus der Versenkung und richtet ein paar Worte an seine Community.
Aber nicht, um weitere Details über den Angriff und seine offenbar schweren Verletzungen zu verraten, sondern vielmehr deshalb, weil einige User rund um die Attacke zu dreist seien und nicht wirklich an den Vorfall glauben.
Denn: Damit die Sache glaubwürdiger bei einigen Personen aus Tims Community ankommt, solle der 26-Jährige Fotos von seinen Verletzungen zeigen. "Es ist nicht einfach, das Ganze zu verarbeiten. Viele schreiben mir auch ich solle ich mal zeigen, oder die Verletzungen. Leute, so weit bin ich noch nicht", stellt der Gebäudereiniger klar.
So kurz nach der Tat sei er - zusammen mit seiner Familie - erst einmal darum bemüht, das Drama überhaupt zu begreifen, schreibt er.
Tim Katzenbauer will Drama erst verarbeiten
"Ich muss mit alldem erstmal klarkommen und auch erst recht meine Familie. Ich werde euch über alles berichten. Ich werde, wenn die Zeit gekommen ist, all das erzählen", heißt es in seiner Instagram-Story weiter.
Neben Schwiegermama Silvia spricht auch der Gebäudereiniger von einem Trauma, das in nächster Zeit geheilt werden müsse.
Aufnahmen von seinen Verletzungen zeigt der 26-Jährige im Anschluss zwar nicht. Dafür aber ein kurzes Video, in dem die gesamte Krankenhauseinrichtung zu erkennen ist und das einem Teil der User beweisen soll, dass er nach wie vor im Krankenhaus liegt.
Auch Lavinias Schwester Loredana (22) wird im Netz kurzum in die Attacke involviert und für das Verhalten der vergangenen Wochen kritisiert.
"(...) Wie ekelhaft musst du sein? Es wurde gegen niemanden gehetzt und "Lavi" und Tim haben sich immer überall rausgehalten. Und egal was passiert, niemand, der auch noch zwei Kinder zu Hause hat, hat so etwas verdient", faucht die 22-Jährige auf Instagram.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tim Katzenbauer