26.05.2026 13:06 User stellen Messerattacke um Lavinia Wollny infrage: Jetzt soll Tim sogar Fotos von Verletzungen zeigen

Die Messerattacke auf Lavinia Wollny und ihren Verlobten zieht immer weitere Kreise. Jetzt soll der 26-Jährige sogar Fotos seiner Verletzungen zeigen.

Von Maurice Hossinger

Hückelhoven - Das Drama um die mutmaßliche Messerattacke auf Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) geht weiter! Nach dem Statement von Schwiegermama Silvia (61) hat sich jetzt auch der 26-Jährige selbst gemeldet.

Tim Katzenbauer (26), der bei der Messerattacke schwer verletzt worden sein soll, hat sich an einige User gewandt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tim Katzenbauer Kurz nach den ersten Aussagen von Silvia Wollny kommt jetzt auch Tim selbst aus der Versenkung und richtet ein paar Worte an seine Community. Aber nicht, um weitere Details über den Angriff und seine offenbar schweren Verletzungen zu verraten, sondern vielmehr deshalb, weil einige User rund um die Attacke zu dreist seien und nicht wirklich an den Vorfall glauben. Denn: Damit die Sache glaubwürdiger bei einigen Personen aus Tims Community ankommt, solle der 26-Jährige Fotos von seinen Verletzungen zeigen. "Es ist nicht einfach, das Ganze zu verarbeiten. Viele schreiben mir auch ich solle ich mal zeigen, oder die Verletzungen. Leute, so weit bin ich noch nicht", stellt der Gebäudereiniger klar. Promis & Stars Eckart von Hirschhausen ernüchtert nach Treffen mit Papst: "Bin mit großer Hoffnung hierhin" So kurz nach der Tat sei er - zusammen mit seiner Familie - erst einmal darum bemüht, das Drama überhaupt zu begreifen, schreibt er.

Tim Katzenbauer will Drama erst verarbeiten