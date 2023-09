Lavinia Wollny vergießt digitale Tränen: Fans hin und weg!

Tim Katzenbauer (25) hat mit Lavinia Wollny zwei gemeinsame Kinder - Töchterchen Haylie und Sohnemann Linus. © Bildmontage: Instagram/tim.katzenbauer

"Wir wissen genau, wie hart das alles für dich ist und schätzen es sehr, was du alles leistest am Tag", so der 25-Jährige, der bekundete, "niemals so viel meistern und rocken" zu können, wie seine Lavi.

"Wir lieben dich über alles", schloss der Wollny-Verlobte seinen Beitrag, der nicht nur Tausende Fans zu Tränen rührte ("Ich heule"), sondern auch seine Liebste!

Die meldete sich prompt in der Kommentarspalte, bedankte sich - inklusive Tränen-Emoji - für die "lieben Worte" und bekundete ihrerseits ihre Liebe. Demnach könnte es bei den beiden wohl nicht runder laufen!