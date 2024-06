Lavinia Wollny verkündet Paukenschlag: Silvias Enkel werden getrennt!

Lavinia Wollny (24) steht ein Meilenstein bevor: Tochter Haylie (2) geht ab Sommer in den Kindergarten. © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny (Screenshots)

Für die 24-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihren Verlobten Tim Katzenbauer (25) steht bald eine große Veränderung bevor, die für alle Eltern einen Meilenstein bedeutet: Die kleine Haylie (2) geht ab dem 17. August in den Kindergarten.

Auch Lavinias Schwester Sarafina (29) hatte kürzlich verkündet, die Teilzeit-Auswanderung in die Türkei zu beenden und nach Deutschland zurückzukehren, damit ihre Zwillinge Casey und Emory (beide 3) ab Sommer hierzulande in die Kita gehen können.

Da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass alle Wollny-Sprösslinge zusammen in eine Einrichtung gehen werden. Doch Pustekuchen. Lavinia zieht ihr eigenes Ding durch. Auf Instagram ließ sie nun die Bombe platzen.

Auf die Frage eines Fans, ob Haylie zusammen mit den Twins in die Kita gehe, offenbarte die Blondine: "Ja, zum gleichen Zeitpunkt, aber sie gehen nicht in denselben Kindergarten. Haylie geht in einen anderen als die anderen Kinder."