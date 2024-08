Trotz chronischer Krankheit: Influencerin verliert 26 Kilo und verrät ihr Geheimnis

Gießen - Der Körper von Lea Künzl (27) kann sich durchaus sehen lassen. Doch ihr sportliches Äußeres kommt nicht von ungefähr - und das vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie an einer chronischen Krankheit leidet. Wie sie es dennoch schaffte, Dutzende Kilos abzunehmen und ihr Gewicht zu halten, verriet sie in einem aktuellen Instagram-Clip .

Der Körper von Influencerin Lea Künzl (27), alias Lealoveslifting, kann sich durchaus sehen lassen. Dahinter steckt jedoch auch jede Menge Arbeit und Disziplin. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

Die Fitness-Influencerin, die ihren über 112.000 Followern besser unter dem Pseudonym Lealoveslifting bekannt ist, muss mit der krankhaften Fettverteilungsstörung Lipödem leben. Das hinderte sie jedoch keineswegs daran, ihren Körper wie in Stein gemeißelt wirken zu lassen.

Insgesamt nahm die junge Frau aus Hessen eigenen Angaben nach rund 26 Kilogramm ab und hielt dieses Gewicht trotz ihrer Erkrankung über die vergangenen Jahre konstant.

Um das Geheimnis ihres Erfolges anschaulicher zu gestalten, ließ sie ihre Community am gestrigen Mittwoch in Form eines sogenannten "Full Day of Eating" an ihren Routinen teilhaben. Grundsätzlich starte ein Tag in ihrem Leben lediglich mit flüssiger Nahrung in Form eines mit Proteinpulver angereicherten Eiskaffees.

Hiernach folge in der Regel auch schon einer der Schlüsselfaktoren ihres Abnehm-Erfolges - das Krafttraining, dem derzeit noch eine Einheit auf dem Laufband vorangestellt werde. Generell sei das grundlegende Geheimnis ein überaus aktiver Lebensstil, der bei Lea um regelmäßige Spaziergänge und möglichst wenige Fahrten mit dem Auto ergänzt würden.

Wer in der Folge sieht, was die 27-Jährige über den Tag verteilt zu sich nimmt - darunter ein deftiges Mittagessen bei ihrer geliebten Oma sowie eine Pizza zum Abschluss des Tages - dürfte sich verwundert die Augen reiben.