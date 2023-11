Leeroy Matata bezeichnet Montanablack als "ekelhaft" und schockt seine Fans

In seinem aktuellsten - und letzten - Video rechnete Leeroy Matata (26) mit einigen namhaften Kollegen ab. © Screenshot YouTube/Leeroy will's wissen!

Mit einem rund 72-minütigen Clip wendete sich der Kopf hinter dem Kanal "Leeroy will's wissen!" letztmals an seine rund 2,4 Millionen Abonnenten und gab überraschend sein Karriereende bekannt. Dabei beließ er es allerdings nicht.

Vor allem bekannte Streamer wie Rezo (31) und MontanaBlack (35, bürgerlich: Marcel Thomas Andreas Eris) bekamen hierbei ordentlich ihr Fett weg. Der Anlass: Sie hatten sich an der zuletzt immer größer gewordene Kritik am Rollstuhlfahrer, der in über 500 Videos stets interessante und polarisierende Gäste interviewte, beteiligt.

So wurden dem gebürtigen Bonner beispielsweise Werbung für fragwürdige Casino-Plattformen vorgeworfen. Und auch die Art und Weise, wie Leeroy seine Gespräche führte, wurde in der jüngeren Vergangenheit immer heftiger gerügt.

Das nötigte diesen nicht nur zu einer XXL-Stellungnahme, in der er die Vorwürfe gegen ihn - zumindest augenscheinlich - widerlegte. Darüber hinaus äußerte er auch eine enorme Enttäuschung über die in seinen Augen unreflektierten und in Teilen schlichtweg gelogenen Statements der Mit-YouTuber.

Dies führte sogar so weit, dass er MontanaBlack, der selbst ausgerechnet durch Casino-Streams große Bekanntheit aufbaute, als "blöd" und schließlich sogar "ekelhaft" ob der verbreiteten Falschaussagen titulierte.