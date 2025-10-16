Firma pleite? Lena Gercke verärgert über Spekulationen

Berlin - Lena Gercke (37) hat es zurzeit nicht leicht: Erst knickt sie beim Sport um und dann machen auch noch fiese Pleite-Gerüchte um ihre Mode-Marke die Runde.

Lena Gercke (37) hat in einem Interview Stellung zur vermeintlichen Pleite ihrer Firma bezogen. © Gerald Matzka/dpa

2017 gründete die allererste Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel" ihr eigenes Label LeGer als Untermarke der E-Commerce-Gruppe About You. "LeGer war mein erstes Baby, bevor ich meine zwei echten Babys bekommen habe", stellt die 37-Jährige in einem Bild-Interview fest, in dem sie zu den Pleite-Vorwürfen Stellung bezieht.

Das Börsenmagazin Der Aktionär berichtete vor Wochenfrist von einer finanziellen Schieflage bei Gercke, bezeichnete sie als "Schuldenkönigin". Demnach soll Lenas Label mit rund 30 Millionen Euro bei About You in der Kreide stehen, die ihrerseits im Juli 2025 von Zalando geschluckt wurden.

"Natürlich ärgern mich solche Spekulationen", lässt Gercke gegenüber dem Boulevardblatt wissen und verteidigt sich gegen die Anschuldigungen.

Es handle sich dabei nicht um Bankkredite, "sondern interne Finanzierungen von About You. Diese Darlehen sind mit einem sogenannten Rangrücktritt abgesichert". Bedeutet: Eine Rückzahlung erfolgt erst bei Gewinn ihres Unternehmens.