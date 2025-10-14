Lena Gercke hat ein (r)echtes Problem: "Mir ist einfach klar geworden, dass ..."

Berlin - Lena Gercke (37) ist vor einigen Tagen beim Sport umgeknickt . Der Unfall verursacht Probleme im Alltag ... und wirft auch Fragen bei der ersten GNTM-Gewinnerin auf.

Lena Gercke (37) ist nach einem Sportunfall zurzeit auf Krücken unterwegs. © Screenshot/Instagram/lenagercke (Bildmontage)

Eigentlich wollte die Moderatorin am kommenden Samstag an der Seite von Ex-Nationalspieler Mario Gomez (40) bei der Promi Padel WM teilnehmen.

Doch daraus wird nichts. Bei einem Match gegen ihren Lebensgefährten Dustin Schöne (40) knickte die blonde Beauty böse um. Die Diagnose: In ihrem rechten Fuß sind drei Knochen angebrochen und zwei Bänder gerissen!

Damit fällt das Promi-Event für die 37-Jährige natürlich ins Wasser. Aber ihr Missgeschick wirft auch Probleme im Alltag auf. "Meine kleine Tochter hat geschrien, wollte auf den Arm - ich kann sie nicht auf den Arm nehmen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit", klagte sie bei Instagram.

Dabei dachte der TV-Star aber gar nicht so sehr an sich, sondern an all die Alleinerziehenden da draußen. Sie selbst erfahre in ihrer Situation viel Unterstützung von ihrer Familie. Aber sie habe viel an andere Mütter, Väter oder Familien gedacht, "die nicht so viel Support um sich herum haben und das hat mich richtig traurig gemacht".