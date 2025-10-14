Lena Gercke hat ein (r)echtes Problem: "Mir ist einfach klar geworden, dass ..."
Berlin - Lena Gercke (37) ist vor einigen Tagen beim Sport umgeknickt. Der Unfall verursacht Probleme im Alltag ... und wirft auch Fragen bei der ersten GNTM-Gewinnerin auf.
Eigentlich wollte die Moderatorin am kommenden Samstag an der Seite von Ex-Nationalspieler Mario Gomez (40) bei der Promi Padel WM teilnehmen.
Doch daraus wird nichts. Bei einem Match gegen ihren Lebensgefährten Dustin Schöne (40) knickte die blonde Beauty böse um. Die Diagnose: In ihrem rechten Fuß sind drei Knochen angebrochen und zwei Bänder gerissen!
Damit fällt das Promi-Event für die 37-Jährige natürlich ins Wasser. Aber ihr Missgeschick wirft auch Probleme im Alltag auf. "Meine kleine Tochter hat geschrien, wollte auf den Arm - ich kann sie nicht auf den Arm nehmen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit", klagte sie bei Instagram.
Dabei dachte der TV-Star aber gar nicht so sehr an sich, sondern an all die Alleinerziehenden da draußen. Sie selbst erfahre in ihrer Situation viel Unterstützung von ihrer Familie. Aber sie habe viel an andere Mütter, Väter oder Familien gedacht, "die nicht so viel Support um sich herum haben und das hat mich richtig traurig gemacht".
Lena Gercke macht beunruhigende Feststellung: Rechte Körperhälfte viel schlechter als linke
Dass sie nicht arbeiten könne, sei eine Sache, aber "viel schlimmer ist für mich, dass ich grad kaum was mit meinen Kids machen kann". Als Beispiel nannte Gercke den Besuch auf einem Spielplatz, zu dem sie mit ihren Kindern laufen musste.
"Leute, ich bin heute einfach 500 Meter mit diesen Krücken gelatscht und ich fühle meinen Körper einfach nicht mehr. Ich bin so fix und fertig", berichtete Lena ihrer Community. Es höre sich zwar lächerlich an, "aber ist so", kommentierte sie ihre Story.
Der Unfall hat aber auch Fragen bei der Wahlberlinerin aufgerufen, denn ihr sei klar geworden, "dass meine rechte Körperhälfte viel schlechter ist als die linke", zeigte sie sich nachdenklich.
Beispiele gefällig: Sie habe ein rechtes hängendes Auge und habe sich einst das rechte Handgelenk und den rechten Ellenbogen gebrochen. "Meine Brust ist schlechter als die Linke", gab sie mit einem verschmitzten Lächeln preis. Ihre rechte Hüfte schmerze schon seit der Jugend und nach dem zweiten Kind noch stärker.
"Mein rechtes Knie tut weh - schon ganz lange und jetzt habe ich mir mein rechtes Bein gebrochen. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben, oder?", fragte Lena Gercke und suchte nach Antworten.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/lenagercke (Bildmontage)