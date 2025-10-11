Padel-Schock bei Lena Gercke: Sportunfall hat schlimme Folgen
Berlin - Autsch! Das tut ja schon beim Zusehen weh. Eigentlich sollte es ein entspanntes Padel-Match werden, endete für Lena Gercke (37) aber mit einem Besuch im Krankenhaus. Die Folge des Umknickens: Drei angebrochene Knochen, zwei gerissene Bänder und ein geplatzter TV-Auftritt.
Dabei sah alles noch so gut aus. "Heute ist der ultimative Padel-Test. Ich spiele gegen meinen größten Gegner: Dustin", kündigte die Ex-GTNM-Gewinnerin bei Instagram an.
Das erste Match konnte sie auch mit 6:3 für sich entscheiden, dann aber passierte es: Lena knickte um. So doll, dass sie nicht mehr bewegen konnte.
Mit dick angeschwollen Fuß ging es ins Krankenhaus, doch auch das MRT brachte keine guten Nachrichten: "Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich drei Knochen anbrechen und zwei Bänder reißen?", schreibt die blonde Beauty.
Besonders bitter: Nächsten Samstag (18. Oktober) wollte die Zweifach-Mama zusammen mit Ex-Fußballer Mario Gomez (40) bei der "Promi-Padel-WM" auf ProSieben antreten. Daraus wird nun nichts. "Spielen werde ich am 18. leider nicht", verkündet die TV-Schönheit.
Lena Gercke kühlt Fuß mit Kartoffelwedges
Den Humor hat die 37-Jährige trotz des Padel-Schocks zumindest nicht verloren. Sind mal keine Kühlpads im Haus, weiß sich die Wahlberlinerin zu helfen. Der angeschwollene Fuß wird dann eben mal mit einer Packung Kartoffelwedges gekühlt, wie sie in ihrer Instagramstory zeigt.
Auch der sogenannte Airwalker ist für das Model kein Problem: "Leute, dieser Elefantenfuß wird mich nicht aufhalten, coole Looks zu tragen", zeigt sich Lena Gercke auch mit Krücken und Co. weiter lässig.
Auffällig: Markenprodukte müssen es im Hause Gercke/Schöne nicht sein. Die Unternehmerin setzt dabei trotz prallem Portemonnaie auf die Billig-Marke JA von Rewe.
Hoffentlich kühlen sie auch genauso gut, wie sie schmecken!
