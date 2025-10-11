Padel-Schock bei Lena Gercke: Sportunfall hat schlimme Folgen

Berlin - Autsch! Das tut ja schon beim Zusehen weh. Eigentlich sollte es ein entspanntes Padel-Match werden, endete für Lena Gercke (37) aber mit einem Besuch im Krankenhaus. Die Folge des Umknickens: Drei angebrochene Knochen, zwei gerissene Bänder und ein geplatzter TV-Auftritt.

Lena Gercke (37) ist in nächster Zeit auf Krücken angewiesen, hat ihren Style aber nicht verloren. © Instagram/Lena Gercke

Dabei sah alles noch so gut aus. "Heute ist der ultimative Padel-Test. Ich spiele gegen meinen größten Gegner: Dustin", kündigte die Ex-GTNM-Gewinnerin bei Instagram an.

Das erste Match konnte sie auch mit 6:3 für sich entscheiden, dann aber passierte es: Lena knickte um. So doll, dass sie nicht mehr bewegen konnte.

Mit dick angeschwollen Fuß ging es ins Krankenhaus, doch auch das MRT brachte keine guten Nachrichten: "Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich drei Knochen anbrechen und zwei Bänder reißen?", schreibt die blonde Beauty.

Besonders bitter: Nächsten Samstag (18. Oktober) wollte die Zweifach-Mama zusammen mit Ex-Fußballer Mario Gomez (40) bei der "Promi-Padel-WM" auf ProSieben antreten. Daraus wird nun nichts. "Spielen werde ich am 18. leider nicht", verkündet die TV-Schönheit.