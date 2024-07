"LeGer Signature": Lena Gercke bringt eigenes Parfum auf den Markt

Lena Gercke (36) ist schon sehr gespannt auf das Feedback ihrer Fans. © Screenshot Instagram: lenagercke

Auf Instagram teilt das Model die freudigen News mit ihren rund 3,3 Millionen Followern. "Ich bin soo aufgeregt, euch den Werbespot zu meinen neuen LeGer Duft Signature zu zeigen", schreibt die 36-Jährige in ihrer Story.

In dem Spot ist Lena mit einem rosafarbenen Kleid in einer felsigen Landschaft zu sehen. Dabei läuft sie anfangs orientierungslos durch die Gegend, bis sie einen bestimmten Geruch wahrnimmt und diesem folgt. Daraufhin kommt sie bei dem Parfum an, welches sie sich umgehend an den Hals sprüht.

Einen kleinen Einblick auf die Duftnote gibt es auch. Zwischendurch werden Mandelblüten, Gardenien und Zedernholz eingeblendet.

"Der Spot wurde im Februar auf Gran Canaria gedreht", gibt Lena weiter preis. Ihr Lebensgefährte Dustin Schöne (39) habe die Regie übernommen.

Sie sei schon sehr gespannt auf das Feedback ihrer Fans. Mehr als zwei Jahre habe sie daran mit der Firma Coty Inc. gearbeitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und produziert Beauty-Produkte für Marken wie Gucci, Max Factor und Lancaster.