Sideboob-Alarm bei Lena Gercke! GNTM-Beauty lässt tief blicken

Lena Gercke (36) lässt wieder Männerherzen höherschlagen. © Jens Kalaene/dpa

Die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 weilt derzeit offenbar in einem bei Influencern beliebten Naturhotel in Österreich.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Zweifach-Mutter nun drei Fotos, auf denen sie nicht mit ihren Reizen geizt.

Die 36-Jährige präsentiert sich in einem knappen Bikini in Schwarz, während sie in einem Pool steht, und zeigt, was sie hat: Sideboob-Alarm vor malerischer Kulisse!

Zu den heißen drei Schnappschüssen schreibt sie auf Englisch:"1. zwei Kinder, Freund 2. im dritten Monat schwanger 3. kenne ihn seit sieben Tagen".

Ein User wagte eine Interpretation und versuchte aufzuklären, was es mit der rätselhaften Bildbeschreibung auf sich hat: "Ich glaube, sie möchte damit sagen, dass sich ihr Leben immer, wenn sie an diesem Ort war, ziemlich krass verändert hat. Das erste Mal mit einem neuen Partner, das zweite Mal frisch schwanger und das dritte Mal als 'komplette' Familie".