Lena Gercke kann nicht "Nein" sagen und hat diese Lebens-Tipps parat

Berlin - Lena Gercke (37) hat in einem Interview verraten, warum sie sich als "People Pleasure" bezeichnet und wie ihr der Spagat zwischen den Rollen als Model, Zweifachmama und Unternehmerin gelingt.

Mit ihrem Mann Dustin Schöne (40) hat Lena zwei gemeinsame Töchter. © Screenshot/Instagram/lenagercke (Bildmontage)

Bereits als Zehnjährige habe sie ihr Leben immer wieder aus der Vogelperspektive angeschaut, und tue dies immer noch regelmäßig, wie sie auf Instagram verrät. Prioritäten setzen, fokussieren und agieren anstatt immer nur zu reagieren, sind Lenas Schlüssel zum Erfolg.

"Ich treffe viele Entscheidungen für meine Familie, aber im Beruf versuche ich genau zu überlegen, wofür ich meine Zeit investiere", sagt die 37-Jährige.

Das Model veröffentlichte jüngst auf Instagram Fotos, die sie bei einem Urlaub mit ihrem Mann Dustin Schöne (40) und ihren gemeinsamen Töchtern Zoe (5) und Lia (2) in einem Spa-Hotel am Tegernsee zeigen.

Lena nehme ihr Leben mit Humor und mache sich nicht zu viele Sorgen. "Ich habe gesunde Kinder, eine tolle Familie und darf das tun, was ich liebe. Natürlich gibt es stressige Tage, aber abends kann ich sagen: Ich mache genau das, was mich erfüllt", so Lena Gercke, die neben Mode auch Möbel und Parfüm kreiert.

An ihrem neuen Duft "LeGer Signature Wildflower" hätten sowohl ihre Kinder und Familie als auch Freunde mitgewirkt.