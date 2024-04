Lena Gercke ganz offen: In diesem Alter machte sie die erste Million!

Seit ihrem GNTM-Sieg im Jahr 2006 hat sich bei Lena Gercke (36) einiges getan. © Gerald Matzka/dpa

Gerade einmal 18 Jahre alt war Gercke, als sie im Jahr 2006 die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel" für sich entscheiden konnte.

Und anders als viele Nachfolgerinnen schaffte es das Model, sich dauerhaft in der Branche zu etablieren. Bis der Rubel wirklich rollte, dauerte es dennoch eine Weile.

"Für meinen ersten Modeljob mit 17 Jahren habe ich 5000 Euro bekommen. Damals konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so viel Geld auf einmal verdienen kann", erinnerte sich Lena im "Stern"-Interview.

Zunächst sei es "ein Knochenjob" gewesen, so die 36-Jährige. "Am Anfang musste ich wirklich Klinken putzen in allen Metropolen von Mailand bis London und Paris."

Ihren Traum, vor ihrem 30. Lebensjahr Millionärin zu sein, konnte sich die Zweifach-Mama aber trotzdem erfüllen - "da war ich 25 oder 26 Jahre alt", verriet sie.

Als ihre Schwester, die für ihre Buchhaltung zuständig war, ihr die frohe Botschaft überbracht habe, sei sie "wirklich stolz" gewesen, so Lena.