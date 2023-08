Lena Gercke hat fruchtsaftigen Trick auf Lager: So nimmt das Kind seine Medizin

So weit, so einfach. Hinter dem Trinkpäckchen versteckt die Unternehmerin einen kleinen Becher mit der Medizin, die sie mit etwas Capri-Sonne vermischte und verdünnte, um den Geschmack der Arznei zu überlagern.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Influencerin eine Anleitung, wenn das kranke Kind die Medizin komplett verweigert und so Mama und Papa an den Rand der Verzweiflung treibt.

Wichtig ist dabei, dass das Kind den Trick nicht durchschaut und das Becherchen nicht bemerkt, "sonst ist es vorbei", rät die Fernsehmoderatorin. Ansonsten dürfte nichts mehr schiefgehen und das Nuckeln kann beginnen.

"Bester Trick ever, Leute. Meine Tochter ist echt smart bei so etwas, aber es hat funktioniert", schließt die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 ihr Video-Tutorial. Der Mum Hack spülte eine Welle der Begeisterung in die Kommentarspalte der 35-Jährigen.

Nicht nur beim Verabreichen von Medikamenten, sondern auch privat läuft es bei Gercke rund. Im Juli 2020 erblickte Tochter Zoe (3) das Licht der Welt, im Dezember 2022 freuten sich das Model und sein Partner Dustin Schöne (38) mit Baby Lia über das zweite gemeinsame Kind.