Lena Gercke kann dieses Jahr ihren echten Geburtstag feiern

Berlin - Vorfreude bei Lena Gercke (36) - das Model kann in diesem Jahr seinen echten Geburtstag feiern. Grund dafür ist das Schaltjahr.

Die Zweifachmama (36) verbringt mit ihren Liebsten ein paar freie Tage in den Bergen. © Christoph Soeder/dpa

Mit einem breiten Grinsen verkündet die Blondine in ihrer Instagram-Story: "Ich weiß ja nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, aber wir haben Schaltjahr. Und das heißt: Es gibt meinen echten Geburtstag."

Und dieser soll gefeiert werden. Die Zweifachmama verbringt mit ihren Liebsten ein paar freie Tage in den Bergen. "Obwohl ich die vergangene Nacht nur drei Stunden Schlaf hatte, freue ich mich auf all meine Lieben, die mit uns ein paar schöne Tage verbringen, um meinen langersehnten Geburtstag zu feiern!", so das Model.

Am Mittwochabend war sie mit ihrem Freund Dustin Schöne (38) bei einem köstlichen Dinner. Dabei ließen es sich die beiden bereits richtig gut gehen.

Ob heute die große Party folgt? Der 29. Februar kommt nur alle vier Jahre vor. Ihren Ehrentag musste sie sonst an einem anderen Tag feiern.