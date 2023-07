Lena Gercke postet süße Urlaubsfotos

Lena Gercke (35) und Dustin Schöne (37) urlauben derzeit in Monaco. (Bildmontage) © Screenshot/instagram/lenagercke

Irgendwann braucht es auch mal eine Auszeit. Genau die nehmen sich derzeit Lena Gercke und ihr Ehemann Dustin Schöne (37).

Gemeinsam mit Freunden und den beiden kleinen Töchtern hält sich das Ehepaar in Monaco auf.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige tolle Schnappschüsse von ihrem Urlaub. "Ich habe immer die beste Zeit hier. Danke für eine tolle Woche", zeigt sie sich ihren Fans ganz begeistert.

Der Urlaub scheint auch bitter nötig gewesen zu sein. Die älteste Tochter Zoe will nämlich nicht in den Kindergarten, was den Alltag der Powermama so ein wenig erschwert: "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat", sagte sie erst kürzlich.