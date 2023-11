Lena Gercke rekelt sich nackt im Bett: Wehe, die Decke rutscht

Berlin - So wünscht sich doch jeder Mann aufzuwachen. Mit einem Hauch von Nichts verzückt Lena Gercke (35) mal wieder ihre Fans.

Lena Gercke (35) verzückt mal wieder das Netz. © Instagram/Lena Gercke

Auf Instagram hat sich die Zweifach-Mami bettfertig gemacht - und wie! Hüllenlos sitzt die blonde Beauty auf den Laken. Nur die weiße Bettdecke verhindert einen kompletten Blick auf ihren Traumkörper.

Doch wer sich so schlafen legt, der zieht auch so alle Blicke auf sich. "Nicht ohne Grund die schönste Frau Deutschlands", "Schönheitsschlaf" oder "einfach perfekt" wird sie in den Kommentarspalten mit Komplimenten überhäuft.

Auffällig: Auf ein Detail wollte die Schönheitsqueen dann wohl aber nicht verzichten. Sie trägt noch immer ihre Armbanduhr.

Einen Nachteil hat der Zu-Bett-Geh-Hammer dann aber doch. "Da könnte ich nicht an schlafen denken", bringt ein User das Dilemma auf den Punkt.