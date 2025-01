Lena Glams über ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe: Kommentare lösten starke Unsicherheiten aus

Lena Glams (20) spricht bei "deep und deutlich" über ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe. © Beba Lindhorst

Bereits als 14-Jährige litt sie an einer "extremen Body Dysmorphia". "Ich hatte Probleme mit meinem Körper und einer Essstörung, hatte noch nie ein besonders starkes Selbstbewusstsein, das hat sich dann auch nicht in der Zeit aufbauen können", erklärte die 20-Jährige im Talk.



Hasskommentare taten dann ihr Übriges. "Viele Kommentare, die ich bekommen habe, waren dann auch Dinge, die in mir eine sehr starke Unsicherheit ausgelöst haben. Bei mir meinten viele Leute, dass ich eigentlich voll hübsch wäre, aber wenn meine Zähne anders wären, sehe ich besser aus - ich habe sehr viele solcher Kommentare bekommen, habe ich zumindest damals gedacht."

Mit 18 Jahren folgte dann eine Nasen-OP. In den sozialen Netzwerken rechtfertigte sie diesen Eingriff damit, dass es schon länger ihr Wunsch gewesen sei. "Ich weiß noch, damals habe ich mir das echt eingeredet [...]. Ich habe mir das so doll eingeredet, weil ich es auch rechtfertigen wollte, weil ich nicht diese Kommentare hören wollte, dass ich es nur wegen den Kommentaren gemacht habe, was im Endeffekt gestimmt hat. Manchmal, wenn man die Wahrheit hört, will man sie so weit von sich wegschieben. Da will man sich lieber etwas anderes einreden."

Von dem Eingriff habe sie sich mehr Selbstbewusstsein erhofft. "Mit jedem Mal, bei dem ich eine neue Operation gemacht habe, war ich ungefähr zwei, drei Monate glücklich und habe mir gedacht, dass ich jetzt zufrieden bin."