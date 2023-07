Lena Jensen wird nach Gender Reveal angefeindet: "So schade!"

Hamburg - Die Influencerin Lena Jensen (30) erwartet mit ihrem Freund Lukas (30) ihr erstes Kind: Ihre Follower lässt sie an ihrer Schwangerschaft teilhaben - zum Wochenanfang verkündete sie mit einem Gender Reveal, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf.

Lena Jensen (30) und ihr Freund Lukas (30) freuen sich auf ihr kleines Wunder. Doch Fans waren am Wochenende enttäuscht. © Screenshot/Instagram/lenajensn (Bildmontage)

Bereits am Sonntag veranstalteten die werdenden Eltern dafür eine Gartenparty mit ihren Freunden: Am Abend veröffentlichte Lena allerdings nur ein Bild, das sie kurz vor dem Moment der Enthüllung zeigte. Dazu schrieb sie: "Kein Foto beschreibt meine Ungeduld besser!" Das Video mit der Auflösung wollte sie aber erst am nächsten Tag posten. Gesagt, getan!

Am Montag folgte dann ein kurzer Clip, der verlauten ließ: Lena und Lukas erwarten einen kleinen Jungen!



Doch neben zahlreichen Glückwünschen erreichte die Influencerin anschließend auch Kritik. Sie wurde angefeindet, weil sie ihre Followerschaft noch länger hatte zappeln lassen. Die Vermutung: Sie wollte nur Aufmerksamkeit generieren und habe ihre Fans damit unnötig auf die Folter gespannt.

"Finde das so schade!", äußerte sich Lena anschließend in ihrer Instagram-Story zu den Vorwürfen. Schließlich habe sie ja selbst auch erst am Sonntagabend von dem Geschlecht ihres Kindes erfahren.

"Wollte das mit Lukas erst mal realisieren und genießen", erklärte sie weiter. Außerdem habe sie sich am Sonntag natürlich lieber um ihre Partygäste gekümmert, anstatt das Video des Gender Reveals zu schneiden und sofort hochzuladen.

Bei allen, die das nicht verstehen könnten, verabschiedete sich die Influencerin schon mal vorsorglich.