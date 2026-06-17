Baby-News bei Lena Meyer-Landrut: Sängerin hat ihr zweites Kind bekommen

Berlin - Große Freude im Hause Meyer-Landrut/Forster: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (34) soll zum zweiten Mal Mutter geworden sein.

Erst im Februar wurde die zweite Schwangerschaft der Sängerin bekannt. Gemeinsam mit Ehemann Mark Forster (44) hat sie bereits ein Kind. Laut " Bild " soll das Paar nun erneut Familienzuwachs begrüßt haben – Details wie Geschlecht oder Name des Babys sind bislang nicht bekannt.

Die beiden Musiker, die seit 2020 verheiratet sind, halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Umso größer ist die Überraschung über die Baby-News rund um die frühere ESC-Gewinnerin.