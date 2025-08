Geheimauftritt bei Hochzeit: Lena Meyer-Landrut ist zurück auf der Bühne

Alles in Kürze

Ein ganzes Jahr war es ruhig um Lena Meyer-Landrut (34). (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das verrieten die beiden American-Football-Kommentatoren Björn Werner (34) und Patrick Esume (51) in ihrem Podcast "Football Bromance". Sie waren wie die Sängerin zu Gast auf der Hochzeitsparty von RTL-Moderator Mitja Lafere (34).

"Es war richtig cool", resümierte Werner. "Die Hochzeit war unfassbar geil", so Esume. "Was ich am geilsten fand: überhaupt keine Handys. Gar nichts! Es gibt kein Instagram, kein Tiktok, keine Bilder."

Das strikte Handyverbot kam bei den Gästen gut an. "Leute, es war Absurdistan. Und weil kein Handy da war, sind alle abgegangen."

Dann zählten die beiden schließlich auf, welche Freunde des Bräutigams für die ausgelassene Stimmung sorgten: Kool Savas (50), Oli P. (46), "Nico Santos, auch ein Kumpel von ihm und übrigens ein Ehrenmann, ist aufgetreten. Mark Forster, Lena Meyer-Landrut - auch beide aufgetreten."