Mega-Ankündigung von Lena Meyer-Landrut

Die 32-Jährige geht im nächsten Jahr endlich wieder auf große Tour. © Henning Kaiser/dpa

Endlich ist es offiziell. Was in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert wurde, veröffentlichte Lena Meyer-Landrut am Dienstag höchstselbst auf ihrer Instagram-Seite.

Ihre Fans dürfen sich 2024 auf eine Tour freuen. Unter dem Bild mit den Tour-Daten schrieb die 32-Jährige: "It's official. Tour 2024 is happening und ich freu mich sooooo krass, wow."

Auch die vielen Fans sind aus dem Häuschen und ließen ihrer Freude unter dem Post freien Lauf: "Ich freue mich sooooooooooooooooooooooooo. Lena, ich liebe deine Musik sehr."

Allerdings gab es auch den ein oder anderen enttäuschen Anhänger der Sängerin. Vor allem ihre Fans im Süden Deutschland bekommen die 32-Jährige erst mal nicht zu Gesicht. So schreibt jemand: "Warum immer nur in großen Städten? Wirklich schade." Ein anderer: "Wo sind die Termine im Süden?"