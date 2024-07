Medizinischer Notfall! Lena Meyer-Landrut sagt schon wieder Konzert ab

Berlin - Fans sind in Sorge um Lena Meyer-Landrut (33): Erneut hat die Sängerin einen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Lena Meyer-Landrut (33) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Christophe Gateau/dpa , Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut (Bildmontage)

Eigentlich sollte Lena Meyer-Landrut am Sonntagabend eine Show auf dem Festival Ansbach Open in Franken spielen. Doch dann folgte kurzfristig die Absage.

"Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen", hieß es auf Instagram. Lena befinde sich in ärztlicher Behandlung.

Und weiter: "Wir hoffen auf Euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann." Nähere Informationen zum aktuellen Zustand der Musikerin gab es zunächst nicht.



Der Veranstalter teilte mit, dass stattdessen Leony (27) ein verlängertes Konzert spielen würde. Am Tag zuvor stand bereits Clueso (44) auf der Bühne am Campus der Hochschule Ansbach.

Für Fans von Lena Meyer-Landrut dürfte die erneute Konzert-Absage unerwartet gekommen sein. Erst in der vergangenen Woche hatte sich die Partnerin von Mark Forster (41) bei ihren Followern zurückgemeldet. Am Freitag feierte Lena mit einem Auftritt im sächsischen Plauen ihr Comeback.

"Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für Euch da zu sein und mit Euch zu feiern", schrieb die frühere "Eurovision Song Contest"-Gewinnerin in einem Post. Doch auf ihrer Tour zum aktuellen Album "Loyal to Myself" scheint Lena vom Pech verfolgt.