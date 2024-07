Alle Shows abgesagt! Lena Meyer-Landrut meldet sich persönlich bei Fans

Die schlechten Nachrichten um Lena Meyer-Landrut (33) reißen nicht ab. Nun kündigte die Sängerin an, dass auch die übrigen Termine ihrer Tour ins Wasser fallen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Die schlechten Nachrichten um Lena Meyer-Landrut (33) reißen nicht ab. Nun kündigte die Sängerin an, dass auch die übrigen Termine ihrer Tour zum aktuellen Album "Loyal to Myself" ins Wasser fallen.

Die Gesundheit von Lena Meyer-Landrut (33) bereitet den Fans aktuell große Sorge. © Christophe Gateau/dpa , Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut (Bildmontage) Damit bestätigte die Musikerin, was Fans längst befürchtet hatten. Lenas Management teilte mit: "Leider müssen wir auch die letzten beiden Termine in Stuttgart und Echternach absagen." Auf Instagram meldete sich die 33-Jährige dann noch selbst per Sprachnachricht zu Wort. "Hallo! Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste", begann Lena Meyer-Landrut. "Ich hab es so sehr genossen, für Euch und mit Euch die Liveshows zu spielen, die wir mit so viel Herzblut, einer mega geilen Crew und einer unglaublich tollen Band Abend für Abend auf die Beine gestellt haben", fuhr die Ehefrau von Mark Forster (41) fort. Lena Meyer-Landrut Medizinischer Notfall! Lena Meyer-Landrut sagt schon wieder Konzert ab Aber: "Am Sonntag bin ich jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet. Und jedes Mal erwischt es mich und natürlich auch die Band und die Crew und Euch total unerwartet, und jedes Mal ist es ein Schock, der für niemanden schön ist", so Lena Meyer-Landrut.

Lena Meyer-Landrut: Immer wieder Konzert-Ausfälle