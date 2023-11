Fans verspotten Leni Klums Pärchenbild: "Hat die Muttergefühle?"

Los Angeles (Kalifornien, USA) - So wie bei Mama Heidi (50) scheint es liebestechnisch auch bei Leni Klum (19) ziemlich gut zu laufen.

Leni Klum (19) mit Mama Heidi Klum (50). © Monika Skolimowska/dpa

Das Nachwuchsmodel ist seit ihrem 15. Lebensjahr glücklich an Aris Rachevsky vergeben. Regelmäßig liefert Leni ihren 1,9 Millionen Followern auf Instagram süßen Pärchen-Content - so auch jetzt wieder.

Zum vierten Jahrestag richtet sie süße Worte an ihren Schatz. "Alles Gute zum Vierjährigen an meine schlafende Schönheit. Ich liebe dich", schreibt die 19-Jährige zu einem Schnappschuss, bei dem Freund Aris schlafend auf einem Sofa liegt.

Auf einem zweiten Bild blickt das Paar gemeinsam in die Kamera, wobei Aris Rasiercreme auf der unteren Gesichtshälfte trägt. Da dies an den weißen Bart des Weihnachtsmannes erinnert, fügt Leni lediglich das passende Emoji in die Bildbeschreibung ein.

Während Lenis Opa Günther Klum (78) seine Freude für die beiden mittels mehrerer Herz-Smileys zum Ausdruck brachte, fielen die Reaktionen der Instagram-Nutzer teilweise sehr spöttisch aus.