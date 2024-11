Leni Klum in Love: Mit 20 feiert sie schon 5. Jahrestag - Und gewährt intime Einblicke

New York City (USA) - Lange hielt Leni Klum (20) ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit - doch inzwischen zeigt die Tochter von Heidi Klum (51) ihren Freund Aris Rachevsky (21) immer häufiger an ihrer Seite. So auch in dieser Woche, in der das junge Paar bereits seinen fünften Jahrestag feierte!

Aus der jungen, verliebten Leni ist inzwischen eine erwachsene Frau geworden! Seit fünf Jahren an ihrer Seite: Freund Aris Rachevsky. © Montage: Instagram/leniklum, Eugene Gologursky/Getty Images via AFP

In ihrer Story postete die 20-Jährige einige Aufnahmen von sich und ihrem Schatz. Dabei zeigte sie nicht nur ein aktuelles Bild (siehe oben) und ein Clip davon, wie sie mit ihrer besseren Hälfte kuschelt, sondern auch ein Foto, das ihre Fans am ersten Tag ihrer Beziehung teilhaben ließ.

Auf der schwarz-weißen Aufnahme sind Aris und Leni frisch verliebt als Teenager zu sehen. Dazu schrieb sie: "12.11.2019 - Unser erstes gemeinsames Foto".

Schon als 15-Jährige verlor die Deutsch-Amerikanerin also ihr Herz an den Eishockey-Spieler der New York University. Doch zunächst hielten sie ihre Liebe lange geheim.

Das ist mittlerweile anders: Immer öfter sind die beiden Turteltauben Seite an Seite in den sozialen Medien oder bei Events zu sehen. Zuletzt beispielsweise an Halloween oder auf dem Oktoberfest in München.