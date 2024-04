29.04.2024 09:00 13.474 Leni Klum stiehlt (mal wieder) allen die Show!

Leni Klum war am Freitagabend (Ortszeit) zu einem Event der Luxusmarke David Yurman in New York City geladen. Sie zog alle Blicke auf sich.

Von Elias Kroll

New York City - Sie kann es einfach nicht lassen: Wenn man als Model der Konkurrenz regelmäßig die Show stiehlt - dann ist man auf einem steilen Weg ganz nach oben! Klar, wenn die Mama Heidi Klum (50) ist, hilft das sicher auch. Doch Leni Klum (19) weiß längst ganz alleine, wie man alle Blicke auf sich zieht, wie sie an diesem Wochenende wieder einmal unter Beweis stellte. Leni Klum (19) weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht. © EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES VIA AFP Das US-amerikanisch-deutsche Model war am Freitagabend (Ortszeit) zu einem Event der Luxusmarke David Yurman in New York City geladen. Mit ihrem Kleid traf sie dabei wortwörtlich voll ins Schwarze! Das lange Dress war die perfekte Mischung aus schlicht und gewagt. Die bis zu den Knöcheln fallende Robe setzte Lenis Sanduhrfigur gekonnt in Szene. Der Hingucker war wieder einmal ihr bewusst großzügiges geschnittenes Dekolleté, das um Lenis Hals und auf ihrer Brust viel Platz für eine dicke Kette aus dem Hause David Yurman ließ. Leni Klum Seltener Anblick: Leni Klum überrascht mit privaten Fotos! Auch die Haare der 19-Jährigen waren ein Highlight. Seit Kurzem trägt das Architektur studierende Model ihre brünette Mähne wieder lang und mit leichten Locken. Für die Kameras posierte sie unter anderem an der Seite von Model und Sängerin Gabbriette (26). Die US-Amerikanerin konnte Leni aber trotz ihres BH-losen Looks nicht das Wasser reichen. Leni posierte unter anderem an der Seite von Model und Sängerin Gabbriette (26, r.). © EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES VIA AFP Auch auf Instagram zeigt Leni Klum gerne ihre Kurven Leni Klum ist als Model sehr erfolgreich Ob sich die Klum-Tochter mit diesem gelungenen Auftritt wohl um einen Job bei dem Schmuckhersteller bewerben wollte? Aktuell gilt Iris Law (23), Tochter von Hollywoodstar Jude Law (51), noch als Gesicht von David Yurman. Auch sie war am Freitag bei der Veranstaltung vor Ort und wusste in einem silbernen Dress zu überzeugen. Doch um ihre Zukunft als Model muss sich Leni so oder so keine Sorgen machen. Die Deutsch-Amerikanerin ist schwer gefragt, modelt mit Mama Heidi gemeinsam für den italienischen Dessous-Hersteller Intimissimi und ist außerdem das Gesicht der Beauty-Linie von Dior.

Titelfoto: EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES VIA AFP