Leni Klum will's wissen: Klum-Tochter packt Freund Aris entschlossen in den Schritt

Los Angeles - Ein beherzter Griff an das gute Stück: Was sonst vielleicht eher hinter verschlossenen Schlafzimmertüren passiert, zeigte Model Leni Klum (18) jetzt der ganzen Welt.

Das Paar zeigt sich immer mal wieder zusammen in den sozialen Netzwerken. So auch am Sonntag, als Leni (18) den intimen Schnappschuss (l.) in ihrer Instagram-Story postete. © Screenshot/Instagram/leniklum

Die Tochter von "Germany's Next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum (49) war am Wochenende mit ihren Freunden feiern und veröffentlichte davon einige wenige Fotos bei Instagram.

Mit dabei auch ihr Freund Aris Rachevsky (20). Mit dem Eishockeyspieler ist die 18-Jährige bereits seit mehr als drei Jahren zusammen.

Auf einem Foto in ihrer Instagram-Story sind nun beide eng umschlungen und sehr nah fotografiert worden.

Auffällig: Lenis Hand geht dabei in Richtung Aris' Schritt. Es scheint, als würde das Model ihrem Freund in aller Öffentlichkeit an den Penis fassen.

Bei der 18-Jährigen läuft's im Leben derzeit ziemlich rund. Weltweit ist sie ein gefragtes Model, zierte zuletzt das Cover der "InStyle" und ist das Gesicht für bekannte Marken wie Dior oder GHD.