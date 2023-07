Nackt und verbrannt: Welche Promi-Tochter räkelt sich hier im Bett?

New York City (USA) - Sie hat es wieder getan! Supermodel Leni Klum (19) hat mit einem halbnackten Foto im Internet erneut für ordentlich Aufregung gesorgt - allerdings im negativen Sinne.

Leni Klum (19) zeigt auf Instagram ihren verbrannten Rücken. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/Leni Klum

Die Tochter von Supermodel Heidi Klum (50) und Flavio Briatore (73) räkelte sich am Dienstag in ihrer Instagram-Story oben ohne in ihrem Bett. Untenrum trug die 19-Jährige nur einen schmalen Tanga, während die Bettdecke halb ihren Po bedeckte.

Doch etwas ganz anderes erregt die Aufmerksamkeit der Betrachter: Leni hat sich heftig am Rücken und Hintern verbrannt!

Neben der stark geröteten Haut sieht man auch, wo ihr Bikini-Oberteil zum Zeitpunkt des Sonnenbads saß.

"Offensichtlich nicht genug Sonnenschutzmittel verwendet", schreibt die 19-Jährige, die ebenfalls als Model arbeitet, zu ihrer Instagram-Story.