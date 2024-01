"Let's Dance"-Star Massimo Sinató bringt Fans mit pikantem Nacktfoto um den Verstand

"Let's Dance"-Star Massimo Sinató hat auf Instagram ein sexy Foto von sich gepostet und so im Netz für ausufernde Reaktionen seiner Fans gesorgt.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Ist ansonsten eher Ehefrau Rebecca Mir (32) für die heißen Schnappschüsse zuständig, so postet dieses Mal Massimo Sinató (43) selbst ein sexy Foto von sich und sorgt so im Netz für ausufernde Reaktionen.

Promi-Pärchen Massimo Sinató (43) und Rebecca Mir (32) sind bereits seit 2015 verheiratet. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Eigentlich ist Massimo Sinató für seine eleganten Dance-Moves beim RTL-Erfolgsformat "Let's Dance" bekannt. Auf Instagram lud er jetzt indes ein Bildchen von sich hoch, welches ihn in einem ganz privaten Outfit zeigt, das sonst wohl nur seine berühmte Gattin zu sehen bekommt. Mitten in einer verschneiten Berglandschaft an einem See beschloss der 43-Jährige dem Post zufolge, sich für eine heiß-kalte Aufnahme beinahe komplett zu entkleiden. Das Ergebnis lässt sich sehen: Massimo steht lediglich mit einem knappen Slip im Schnee - seine Hände legt er dabei an seinen Hüften und schaut philosophisch gen strahlende Sonne. Promis & Stars Detlef D! Soost schonungslos ehrlich: Er ging fremd! Dazu schreibt er: "Free your mind" (ins Deutsche übersetzt: "Befreie deinen Geist")! Doch bei dem pikanten Foto sorgt vor allem ein Detail für besonders angeregte Diskussionen auf der Social-Media-Plattform.

Ein Detail bei Massimo Sinatós aktuellem Instagram-Post sorgt für Aufsehen