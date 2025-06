Selfie bei Videodreh von Shindy: Berliner Hiphop-Polizist drohen Konsequenzen

Berlin - In der Nacht zu Freitag erschien Shindys (36) neues Musikvideo zum Song "Prototyp", auf dem der Rapper mit seinem Berliner Kollegen Massiv (42) zu hören ist. Ein Polizei-Einsatz während des Drehs wird aktuell heiß im Netz diskutiert. Für einen Beamten könnte es deswegen Ärger geben.

Alles in Kürze

Da waren noch alle glücklich: rechts im Bild der Berliner Polizist, daneben Massiv (42) mit Kopfbedeckung und im Tanktop Shindy (36). © Screenshot/TikTok/shindy (Bildmontage)

Bereits vor wenigen Tagen kursierte ein Ausschnitt des Videos auf TikTok: Darin sitzen die Rapper in einem gelben Lamborghini Aventador SV Roadster und rollen im Schritttempo über eine Brücke. Die Türen des mindestens 500.000 Euro teuren Sportwagens sind geöffnet, eine Horde Jugendlicher jagt hinter ihm her.

Dazu rappt Shindy Zeilen wie "Die Nikes und der Lambo sind von '97 / Ich steh' nicht mehr bei McDonald's rum für 7,90 Euro."

Dann taucht ein Polizeiwagen auf und stoppt die Fahrt. Beamte umstellen den Lamborghini, der Verkehr staut sich. Eine Drohne hält das Geschehen von oben fest. Bis hierher wirkt alles wie der aufwendige Dreh eines teuer produzierten Musikvideo.

Doch nach Veröffentlichung des fertigen Musikvideos in der Nacht zum Freitag ist klar: Hier ist nichts Kulisse oder abgesprochen, die im Video gezeigte Polizeikontrolle hat wirklich so stattgefunden. Ort des Geschehens: die Swinemünder Brücke in Mitte.

In einem weiteren am Freitag veröffentlichten TikTok-Video hielt Shindy die Reaktion eines Polizisten fest. Dieser steht in dem Clip neben dem Lamborghini, plaudert ein wenig mit den Musikern und zückt dann sein Smartphone.

Wie es aussieht, ist der Beamte ein Gangster-Rap-Liebhaber - auch das soll es geben - und hätte gern ein Selfie mit den beiden prominenten Vertretern des Genres.