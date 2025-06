Musiklegende Billy Joel über seine dunkelste Zeit: "Ich wollte nicht mehr leben"

New York City (USA) - In seinem neuen Dokumentarfilm zeigt sich die Musiklegende Billy Joel (76) in ungefilterter Offenheit. Der Film soll nicht nur die Höhen seiner Karriere zeigen, sondern auch die tiefen Brüche und Schicksalsschläge.

Der US-Sänger Billy Joel blickt in "And So It Goes" auf seine Vergangenheit zurück. © than Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Dokumentation "And So It Goes", die am Mittwoch in New York Premiere feierte, gewährt der "Vienna"-Interpret seltene und sehr persönliche Einblicke in eine schwere Phase seines Lebens. People berichtet über den ersten Teil des Films, der unter anderem eine Affäre beleuchtet, die nicht nur eine Freundschaft zerstörte, sondern den Sänger an den Rand seiner Existenz trieb.

Joel erzählt, dass er in seinen frühen 20er Jahren mit seinem besten Freund Jon Small in der Band Attila gespielt hatte. Außerdem lebte er gemeinsam mit Small, seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn unter einem Dach. Was zunächst als enge Freundschaft begann, entwickelte sich zunehmend zu einer Beziehung.

"Bill und ich haben viel Zeit miteinander verbracht", kommt Elizabeth selbst im Film zu Wort und erzählt von einer "langsamen Annäherung".

Als Small einen Verdacht schöpfte, gestand Joel ihm die Wahrheit: "Ich bin in deine Frau verliebt." Dieses Geständnis belastete Joel schwer. In der Dokumentation spricht er offen über die Schuldgefühle, die ihn überwältigten.