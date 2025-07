Alarm während Flitterwochen von Leyla und Mike Heiter: "Hat soooo wehgetan"

Frankfurt am Main/Mykonos - Bei ihren Flitterwochen auf der griechischen Insel Mykonos musste die " Promi Big Brother "-Siegerin Leyla Heiter (vormals Leyla Lahouar) eine für sie offenbar äußerst schmerzhafte Erfahrung machen.

Alles in Kürze

Leyla (29) und Mike Heiter (33) verbringen ihre Flitterwochen auf der Insel Mykonos. Von dort melden sie sich regelmäßig via Instagram bei den Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Ich wurde gerade gestochen/gebissen und weiß nicht, was das war, aber das hat soooo wehgetan 🥺", teilte die 29-Jährige am Mittwoch schriftlich in einer Instagram-Story mit.

Wie sie dazu erklärte, saß sie zusammen mit ihrem Ehemann Mike Heiter (33) in einem Buggy, als sie völlig unvermittelt einen heftigen Schmerz verspürte.

"Auf einmal habe ich einen Schrei losgelassen", setzte die frisch verheiratete Reality-Darstellerin hinzu. Dazu deutete sie an, dass der Schmerz von ihrer rechten Schulter ausging.

Sie verglich die Intensität des Schmerz-Gefühls mit einer Verbrennung, ergänzte aber, dass sie dies als mögliche Ursache sofort ausgeschlossen habe: Der Sitz des Buggys war nicht heiß.