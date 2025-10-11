Leyla Heiter teilt tränenreiches Video aus Krankenhaus

Frankfurt am Main - Ganz schön emotional! Realitystar Leyla Heiter (29) teilte mit ihren Followern am Donnerstagabend ein herzzerreißendes Video aus dem Krankenhaus.

Rührende Szenen aus dem Krankenhaus: Leyla Heiter (29) erlebt einen schweren Moment mit ihrer Oma. © Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter, Arne Dedert/dpa

In ihrer ersten Instagram-Story ist Leylas Hand zu sehen, wie sie die einer älteren Dame hält. Schnell wird klar: Es handelt sich um ihre Großmutter, die derzeit im Krankenhaus liegt.

Dazu schreibt sie: "Bin gerade bei meiner Omi, aber sie schläft. Ich halte ihre Hand, weil ich denke, sie spürt trotzdem, dass jemand da ist und ihr Liebe gibt." (Rechtschreibung aller Zitate redaktionell angepasst)

Offenbar geht es der Großmutter gesundheitlich nicht gut, weshalb sie einige Tage im Krankenhaus verbringen muss.

In der darauffolgenden Story sitzt Leyla am Bett ihrer Oma. Die beiden unterhalten sich kurz, bis die 29-Jährige eine entscheidende Frage stellt.

"Weißt du noch, wer ich bin?", möchte Leyla wissen. Zunächst antwortet ihre Großmutter mit "Ja". Als Leyla jedoch nachhakt - "Wer?" - muss die ältere Dame gestehen, dass sie sich "im Moment nicht" erinnert. Dies trifft Leyla sichtbar ins Herz - sie beginnt zu weinen.