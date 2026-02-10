Neue Komplikationen nach OP bei Leyla Heiter: "Entzündungen in meinem Kopf"
Frankfurt am Main - Nächster Arztbesuch! Realitystar Leyla Heiter (29) musste nach ihren jüngsten Operationen abermals ins Krankenhaus. Anschließend brachte sie ihre Fans mit einem Gesundheitsupdate auf den neuesten Stand.
Nach einem Kontrolltermin berichtete die Promi-Dame am Montagabend, dass sich Komplikationen im Bereich der Operationsnaht entwickelt hätten. "Ich muss jetzt Antibiotikum nehmen, was ich am Anfang nicht sollte", erklärte sie.
Grund dafür seien "Entzündungen in meinem Kopf", die sich mittlerweile gebildet hätten.
Um den Druck zu reduzieren, griffen die Ärzte direkt ein: "Es wurde ein Stück von der Naht aufgeschnitten", schilderte die 29-Jährige weiter.
Dies sei gemacht worden, da die Schwellung bereits so stark gewesen sei, "dass die Naht von selber gerissen wäre".
Durch den kleinen Eingriff könne nun auch die Flüssigkeit, "die sich da jetzt in meinem Kopf gesammelt hat", kontrolliert abfließen.
Leyla Heiter kämpft, um nach ihren beiden Operationen wieder auf die Beine zu kommen
Für die kommenden Tage bedeutet das eine intensive Nachsorge. Die betroffene Stelle müsse täglich gespült werden, außerdem steht schon am Mittwoch ein weiterer Kontrolltermin in der Klinik an.
Trotz der erneuten Komplikation nach ihren Operationen am Kopf und unter der Achsel zeigt sich die Influencerin kämpferisch und hält ihre besorgte Community weiterhin eng über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden - Daumen drücken für eine schnelle Genesung!
Titelfoto: Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/Instagram/leylaheiter