Leyla Heiter nach Operation schockiert: "Es sieht ganz, ganz schlimm aus!"

Frankfurt am Main - "Es sieht ganz, ganz schlimm aus!", sagte "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) am späten Samstagnachmittag auf Instagram. Die Frankfurterin sprach dabei über eine der beiden Operationen , die kürzlich an ihr durchgeführt wurden.

Leyla Heiter (29) wandte sich am späten Samstagnachmittag mit zwei Instagram-Storys an ihre Fans. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Der Reality-Darstellerin wurden zwei Schwellungen operativ entfernt, eine unterhalb ihrer Achsel, die zweite am Hinterkopf.

Bei der Operation an Leylas Seite kam es zu einer Komplikation. Am Freitag sei sie zur Kontrolle in der Klinik gewesen. Dabei habe ihr die behandelnde Ärztin gesagt, die OP sei "nicht so ganz gelaufen, wie sie das wollte mit meiner Achsel".

Zum Duschen habe die 29-Jährige am Samstag dann das Pflaster an ihrer Seite abgenommen und dabei eine große Narbe entdeckt, die schrecklich aussehe.

"Ich weiß nicht, wie da passiert ist, aber das sieht richtig schlimm aus", sagte die Frankfurterin und ergänzte später: "Ich bin schon echt schockiert, wie das zusammen genäht wurde."