Wegen verwirrtem Mann: Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter ruft Polizei

Frankfurt am Main/Köln - "Mike und ich hatten gerade so eine Situation und auch danach ein Gespräch, was ich einfach mal mit Euch teilen wollte", beginnt ein längeres Statement, welches "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) in der Nacht zu Dienstag auf Instagram veröffentlichte.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) war Siegerin bei "Promi Big Brother" und Finalistin beim RTL-Dschungelcamp. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Die Reality-Darstellerin fuhr gerade zusammen mit ihrem Ehemann Mike Heiter in einem Auto von Köln zurück nach Frankfurt, als sie die Story aufnahm. Der 33-Jährige war für die Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" in der Domstadt gewesen.

Auf der Severinsbrücke in Köln sei ihnen gerade ein Mann aufgefallen. Dieser habe sich erst "ganz wirr" über die Straße bewegt und dann auf die Straßenbahnschienen auf der Brücke gesetzt.

"Dann habe ich natürlich direkt die Polizei angerufen und informiert", setzte die Frankfurterin hinzu. In derartigen Fällen löse sie lieber einmal mehr als notwendig Alarm aus.

Im Anschluss hätten sie und Mike sich dann über die Situation unterhalten, da diese ihnen sehr zu denken gegeben hätte.