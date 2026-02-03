Wegen verwirrtem Mann: Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter ruft Polizei
Frankfurt am Main/Köln - "Mike und ich hatten gerade so eine Situation und auch danach ein Gespräch, was ich einfach mal mit Euch teilen wollte", beginnt ein längeres Statement, welches "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) in der Nacht zu Dienstag auf Instagram veröffentlichte.
Die Reality-Darstellerin fuhr gerade zusammen mit ihrem Ehemann Mike Heiter in einem Auto von Köln zurück nach Frankfurt, als sie die Story aufnahm. Der 33-Jährige war für die Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" in der Domstadt gewesen.
Auf der Severinsbrücke in Köln sei ihnen gerade ein Mann aufgefallen. Dieser habe sich erst "ganz wirr" über die Straße bewegt und dann auf die Straßenbahnschienen auf der Brücke gesetzt.
"Dann habe ich natürlich direkt die Polizei angerufen und informiert", setzte die Frankfurterin hinzu. In derartigen Fällen löse sie lieber einmal mehr als notwendig Alarm aus.
Im Anschluss hätten sie und Mike sich dann über die Situation unterhalten, da diese ihnen sehr zu denken gegeben hätte.
Leyla Heiter: "Auch für Euch im Alltag noch mal ein kleiner Reminder"
Eventuell sei nun das Leben dieses verwirrten Manns deshalb gerettet worden, weil Leyla und Mike gerade zu diesem Zeitpunkt über die Brücke gefahren seien - und zwar mit einer unvorhergesehenen Verspätung.
Denn bei den Dreharbeiten zu der RTL-Show sei es zuvor zu technischen Schwierigkeiten mit einer Kamera gekommen. "Stell Dir vor, genau das waren diese fünf Minuten oder zehn Minuten", betonte die 29-Jährige mit Blick auf ihren Anruf bei der Polizei.
Mike Heiter ergänzte: "Das ist eine gute Metapher auf Dinge, die in Eurem Leben passieren. Nie direkt negativ sehen, auch wenn die Euch Zeit kosten. Vielleicht soll diese Zeit entscheiden über Dinge, die danach positiv sind, gut sind oder die Sachen verändern könnten."
"Vielleicht ist das ja auch für Euch im Alltag noch mal ein kleiner Reminder", beendete Leyla das Statement.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter