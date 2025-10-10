Liebes-Aus bei Laura Vetter und Tutty Tran: "Hätte mir noch etwas Zeit gewünscht"

Berlin - Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Laura Vetter (28) und Komiker Tutty Tran (37) gehen nach mehreren glücklichen Jahren getrennte Wege. Für die Influencerin ist offenbar nicht nur das Beziehungsende schmerzhaft - sondern auch die Art, wie es publik wurde.

Comedian Tutty Tran (37) und Influencerin Laura Vetter (28) sind kein Paar mehr. © Screenshot/Instagram/lauravetter

Am Donnerstagabend ließ Laura Vetter die Bombe platzen – oder besser gesagt: Sie reagierte auf eine, die bereits zuvor geplatzt war. In einem Instagram-Post gab die Schauspielerin bekannt, dass nach "einer langen und intensiven gemeinsamen Zeit" Schluss ist mit Tutty Tran.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen und eigentlich hätte ich mir noch etwas Zeit und Privatsphäre gewünscht, bevor ich das öffentlich teile", schrieb die Promi-Dame.

Damit deutete Laura an, dass sie offenbar überrascht war, wie schnell Tutty das Liebes-Aus öffentlich gemacht hatte. "Es ist schade, dass das nun anders geschehen ist."

Etwa zwei Stunden zuvor hatte nämlich schon Tutty selbst die Nachricht an seine Follower überbracht. In seinem Post sprach er von einer schweren, aber gemeinsamen Entscheidung, betonte die schönen Erinnerungen und bat eindringlich um Respekt vor der Privatsphäre beider.

Spekulationen wolle er vermeiden - weitere Fragen wolle er nicht beantworten.