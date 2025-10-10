 8.889

Liebes-Aus bei Laura Vetter und Tutty Tran: "Hätte mir noch etwas Zeit gewünscht"

Laura Vetter und Tutty Tran sind kein Paar mehr. Für die Influencerin ist offenbar nicht nur das Beziehungsende schmerzhaft - sondern auch, wie es publik wurde.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Laura Vetter (28) und Komiker Tutty Tran (37) gehen nach mehreren glücklichen Jahren getrennte Wege. Für die Influencerin ist offenbar nicht nur das Beziehungsende schmerzhaft - sondern auch die Art, wie es publik wurde.

Comedian Tutty Tran (37) und Influencerin Laura Vetter (28) sind kein Paar mehr.

Am Donnerstagabend ließ Laura Vetter die Bombe platzen – oder besser gesagt: Sie reagierte auf eine, die bereits zuvor geplatzt war. In einem Instagram-Post gab die Schauspielerin bekannt, dass nach "einer langen und intensiven gemeinsamen Zeit" Schluss ist mit Tutty Tran.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen und eigentlich hätte ich mir noch etwas Zeit und Privatsphäre gewünscht, bevor ich das öffentlich teile", schrieb die Promi-Dame.

Damit deutete Laura an, dass sie offenbar überrascht war, wie schnell Tutty das Liebes-Aus öffentlich gemacht hatte. "Es ist schade, dass das nun anders geschehen ist."

Etwa zwei Stunden zuvor hatte nämlich schon Tutty selbst die Nachricht an seine Follower überbracht. In seinem Post sprach er von einer schweren, aber gemeinsamen Entscheidung, betonte die schönen Erinnerungen und bat eindringlich um Respekt vor der Privatsphäre beider.

Spekulationen wolle er vermeiden - weitere Fragen wolle er nicht beantworten.

Laura Vetter gab die Trennung bei Instagram bekannt

Tutty Tran war etwas schneller mit seinem Trennungs-Post

Laura Vetter und Tutty Tran waren seit 2020 ein Paar

Ein Bild aus glücklicheren Tagen zeigt Laura und Tutty beim Herumalbern.
Ein Bild aus glücklicheren Tagen zeigt Laura und Tutty beim Herumalbern.

Auch Laura erklärte: "Ich hoffe weiterhin auf Respekt und Achtsamkeit in dieser Zeit." Weiter bat die 28-Jährige darum, der Entscheidung mit "Verständnis, Empathie und Respekt" zu begegnen.

Einen Grund für die Trennung nach rund fünf Jahren nannten weder Laura noch Tutty. Doch trotz aller Differenzen betonten beide, dass sie Interview miteinander "nur das Beste" wünschen.

Ein Paar wurden die beiden im Jahr 2020. Den ersten Schritt machte damals Tutty, als er Laura bei Instagram anschrieb und zum Essen einlud. Der "Vibe" habe sofort gestimmt, berichtete die Blondine später in einem Interview mit "Promiflash".

Das Promi-Paar lebte gemeinsam in Berlin und arbeitete auch beruflich zusammen, etwa im gemeinsamen Podcast "#TeamMayo", in dem es seine Fans an seinem Alltag teilhaben ließ.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/lauravetter

