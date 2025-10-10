"Sehr schlimmer Verdacht": Ex-Freundin sucht Reality-Star Kevin Njie

Bali - Aufregung in der Reality-Welt: Emely Hüffer (29) sucht ihren Ex und den Vater ihres Kindes, Kevin Njie (29)!

Emely Hüffer (29) sucht verzweifelt nach ihrem Ex-Freund Kevin. © Screenshot/Instagram/@emskopf (2)

In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit einen alarmierenden Aufruf. "Wir suchen Kevin Njie. Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden. Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus [...]", heißt es dort.

Der 29-Jährige, der in der aktuellen Staffel von "Are You The One" zu sehen ist, hielt sich laut mehrerer Medienberichte zuletzt auf Bali auf, um für den Boxkampf "Fame Fighting" zu trainieren.

Doch am Montag dann der Schock: Kevin fällt verletzungsbedingt aus - nur knapp zwei Wochen vor dem großen Event am 18. Oktober. Wie schlimm die Verletzung des Ex-Profifußballers ist, blieb allerdings unklar.

Weiterhin sehr kurios: Kevins Instagram-Account ist seit Tagen gelöscht.