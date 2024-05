Liebes-Aus bei Madonna: Daran soll ihre Beziehung zerbrochen sein!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die Queen of Pop ist offenbar wieder Single!

Superstar Madonna (65) soll zurück auf dem Single-Markt sein. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Alles aus und vorbei? Nach rund einem gemeinsamen Jahr scheinen Superstar Madonna (65) und ihr 35 Jahre jüngerer Freund Josh Popper (30) wieder getrennte Wege zu gehen.

Wie ein Insider gegenüber der Zeitung The Sun ausplauderte, sei die Beziehung des Paares gescheitert. Demnach sollen die Sängerin und der Boxer "das Handtuch geworfen" haben, weil sie nicht genügend Zeit füreinander gehabt hätten.

Grund war offenbar Madonnas große "Celebration"-Tour, die die 65-Jährige in den vergangenen Monaten rund um die Uhr in Beschlag genommen hatte. Für ihren Freund sei im vollen Terminkalender der Queen of Pop kein Platz mehr geblieben.



"Madonna hat Josh seit Monaten kaum gesehen. Die Dinge sind einfach so im Sande verlaufen", enthüllte die Quelle.