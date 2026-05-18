Liebes-Sensation: "Let's Dance"-Star frisch verliebt

Köln/Berlin - In diesem Jahr hat Vanessa Borck versucht, " Let's Dance " zu gewinnen, allerdings musste die 29-Jährige schon früh die Segel streichen. Dafür hat sie privat wieder ihr Glück gefunden - denn sie ist wieder verliebt!

In diesem Jahr nahm Vanessa Borck (29, 2.v.r.) an "Let's Dance" teil. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kennengelernt hat die Influencerin ihre neue Partnerin kurz vor einem Dreh ihrer Show "Nessi in Love". "Und genau dann ist es passiert", gibt sie in einem Gespräch gegenüber "Bild" preis.

Dabei sei Vanessa gar nicht auf der Suche gewesen und das, obwohl man ihr immer nachgesagt habe, dass sie vielleicht zu krampfhaft nach Liebe suche.

Begegnet seien sich die beiden erstmals im Januar in einem Club. "Wir haben uns direkt attraktiv gefunden", gesteht die "Let's Dance"-Kandidatin.

Mehr sei in dem Moment aber nicht gewesen. Wenige Tage nach dem ersten Zusammentreffen habe sich ihre heutige Partnerin dann bei ihr gemeldet.

Allerdings habe Vanessa sie vertrösten müssen, denn sie habe ihr erklären müssen, dass bald die Dreharbeiten für ihre Datingshow beginnen würden.

Nach wochenlanger Funkstille seien sich die beiden dann aber doch nähergekommen. "Wir haben es einfach beide in dem Moment gefühlt", schwärmt die 29-Jährige.