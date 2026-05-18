Liebes-Sensation: "Let's Dance"-Star frisch verliebt
Köln/Berlin - In diesem Jahr hat Vanessa Borck versucht, "Let's Dance" zu gewinnen, allerdings musste die 29-Jährige schon früh die Segel streichen. Dafür hat sie privat wieder ihr Glück gefunden - denn sie ist wieder verliebt!
Kennengelernt hat die Influencerin ihre neue Partnerin kurz vor einem Dreh ihrer Show "Nessi in Love". "Und genau dann ist es passiert", gibt sie in einem Gespräch gegenüber "Bild" preis.
Dabei sei Vanessa gar nicht auf der Suche gewesen und das, obwohl man ihr immer nachgesagt habe, dass sie vielleicht zu krampfhaft nach Liebe suche.
Begegnet seien sich die beiden erstmals im Januar in einem Club. "Wir haben uns direkt attraktiv gefunden", gesteht die "Let's Dance"-Kandidatin.
Mehr sei in dem Moment aber nicht gewesen. Wenige Tage nach dem ersten Zusammentreffen habe sich ihre heutige Partnerin dann bei ihr gemeldet.
Allerdings habe Vanessa sie vertrösten müssen, denn sie habe ihr erklären müssen, dass bald die Dreharbeiten für ihre Datingshow beginnen würden.
Nach wochenlanger Funkstille seien sich die beiden dann aber doch nähergekommen. "Wir haben es einfach beide in dem Moment gefühlt", schwärmt die 29-Jährige.
Liebes-Hindernis: Vanessa Borck und ihre neue Freundin führen Fernbeziehung
Dabei habe Vanessa nicht gedacht, dass sie jemals wieder jemanden so lieben könne, und schon gar nicht, dass sie sich selbst erlaube, wieder so zu lieben.
"Umso dankbarer bin ich für diesen Menschen an meiner Seite", macht die Influencerin klar.
Ein Hindernis gibt es allerdings: Die beiden müssen eine Fernbeziehung führen.
"Ich merke, wie weh Liebe tun kann, wenn plötzlich Entfernung dazwischen liegt. Wie sehr man jemanden vermissen kann", verdeutlicht Vanessa daher.
Bislang habe sie ihre neue Partnerin aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch das wird bald Geschichte sein.
Denn in den kommenden Folgen von "Nessi in Love" wird sie erstmals zu sehen sein.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa