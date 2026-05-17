Feuer-Alarm bei Angelina Kirsch! Ehemann rast nach Hause

Neumünster/München - Schock bei Angelina Kirsch (37): Am Samstagabend saß die Moderatorin ganz gemütlich mit ihren Freundinnen beim Dinner in München . Plötzlich klingelte das Telefon der 37-Jährigen.

Als Angelina Kirsch (37) nicht zu Hause war, ging plötzlich der Feueralarm los. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich hatte noch einen aufregenden Abend. Erstmal war es schön und ich habe mich noch mit ein paar Freundinnen getroffen. Wir waren beim Dinner", schildert Kirsch in ihrer Instagram-Story. "Wir saßen da dann ganz entspannt im Wirtshaus und plötzlich kriege ich einen Anruf."

In ihrem Zuhause in Neumünster habe sie eine Art Sicherheitsanlage installiert. Diese sei auch mit einem Telefonservice verbunden. Das bedeutet: Registriert die Anlage Gefahr, wird Kirsch sofort kontaktiert.

"Die riefen an bei mir und sagten: Bei Ihnen zu Hause wurde ein Feueralarm ausgelöst!" Blöd nur, dass Kirsch sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Ansatzweise in der Nähe ihres Zuhause aufhielt.

Aufgrund dessen bat die Moderatorin die Person am Telefon, doch bitte ihren Mann zu kontaktieren. Doch auch da gab es ein Problem: "Und wenn es dann passiert dann kommt es dicke. Schatzi war auch nicht zu Hause!" So habe die 37-Jährige ihren Mann daraufhin selbst kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass er sich schnell auf den Weg zu ihrem Zuhause machen müsse.

"Aber ich hatte natürlich Angst", schildert sie die Situation weiter.