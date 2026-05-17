Feuer-Alarm bei Angelina Kirsch! Ehemann rast nach Hause

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstagabend saß die Moderatorin mit ihren Freundinnen beim Dinner in München. Doch plötzlich klingelte ihr Telefon: Feueralarm in ihrem Zuhause.

Von Jana Steger

Neumünster/München - Schock bei Angelina Kirsch (37): Am Samstagabend saß die Moderatorin ganz gemütlich mit ihren Freundinnen beim Dinner in München. Plötzlich klingelte das Telefon der 37-Jährigen.

Als Angelina Kirsch (37) nicht zu Hause war, ging plötzlich der Feueralarm los. (Archivfoto)
Als Angelina Kirsch (37) nicht zu Hause war, ging plötzlich der Feueralarm los. (Archivfoto)  © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich hatte noch einen aufregenden Abend. Erstmal war es schön und ich habe mich noch mit ein paar Freundinnen getroffen. Wir waren beim Dinner", schildert Kirsch in ihrer Instagram-Story. "Wir saßen da dann ganz entspannt im Wirtshaus und plötzlich kriege ich einen Anruf."

In ihrem Zuhause in Neumünster habe sie eine Art Sicherheitsanlage installiert. Diese sei auch mit einem Telefonservice verbunden. Das bedeutet: Registriert die Anlage Gefahr, wird Kirsch sofort kontaktiert.

"Die riefen an bei mir und sagten: Bei Ihnen zu Hause wurde ein Feueralarm ausgelöst!" Blöd nur, dass Kirsch sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Ansatzweise in der Nähe ihres Zuhause aufhielt.

Nach 18 Ehe-Jahren: Scheidung bei "American Pie"-Star
Promis & Stars Nach 18 Ehe-Jahren: Scheidung bei "American Pie"-Star

Aufgrund dessen bat die Moderatorin die Person am Telefon, doch bitte ihren Mann zu kontaktieren. Doch auch da gab es ein Problem: "Und wenn es dann passiert dann kommt es dicke. Schatzi war auch nicht zu Hause!" So habe die 37-Jährige ihren Mann daraufhin selbst kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass er sich schnell auf den Weg zu ihrem Zuhause machen müsse.

"Aber ich hatte natürlich Angst", schildert sie die Situation weiter.

Angelina Kirsch nach Feueralarm: "Ich habe gezittert"

Die Moderatorin und ihr Ehemann Daniel (42) sind seit Dezember 2025 verheiratet. (Archivfoto)
Die Moderatorin und ihr Ehemann Daniel (42) sind seit Dezember 2025 verheiratet. (Archivfoto)  © imago/APress

"Dann habe ich meine Mutter angemorst und die ist auch losgefahren." Doch das reichte Kirsch offenbar nicht aus. "Ich habe meine ganz tollen Nachbarn dann auch noch in meiner Verzweiflung aktiviert. Und die haben auch nochmal die Lage gecheckt."

Als schließlich endlich jemand an ihrem Zuhause angekommen war, folgte die Erlösung: "Es war ein blinder Alarm. Es ist nichts passiert", löst die "The Taste"-Moderatorin auf. "Gott sei Dank war da schnell jemand vor Ort und hat geguckt."

Auch ihr Mann konnte direkt Entwarnung geben. "Aber das brauche ich nicht in meinem Leben. Das war mir heute Abend einfach zu viel Spannung. Also ich habe gezittert. Das war nicht schön", beendet die 37-Jährige ihre nervenaufreibende Geschichte.

Yvonne Woelke nach Affären-Gerüchten auf 180: "Ich kriege Morddrohungen"
Promis & Stars Yvonne Woelke nach Affären-Gerüchten auf 180: "Ich kriege Morddrohungen"

Erst im Dezember 2025 heiratete die Moderatorin ihren Partner Daniel (42) auf Sylt. Sonst hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: