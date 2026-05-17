Feuer-Alarm bei Angelina Kirsch! Ehemann rast nach Hause
Neumünster/München - Schock bei Angelina Kirsch (37): Am Samstagabend saß die Moderatorin ganz gemütlich mit ihren Freundinnen beim Dinner in München. Plötzlich klingelte das Telefon der 37-Jährigen.
"Ich hatte noch einen aufregenden Abend. Erstmal war es schön und ich habe mich noch mit ein paar Freundinnen getroffen. Wir waren beim Dinner", schildert Kirsch in ihrer Instagram-Story. "Wir saßen da dann ganz entspannt im Wirtshaus und plötzlich kriege ich einen Anruf."
In ihrem Zuhause in Neumünster habe sie eine Art Sicherheitsanlage installiert. Diese sei auch mit einem Telefonservice verbunden. Das bedeutet: Registriert die Anlage Gefahr, wird Kirsch sofort kontaktiert.
"Die riefen an bei mir und sagten: Bei Ihnen zu Hause wurde ein Feueralarm ausgelöst!" Blöd nur, dass Kirsch sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Ansatzweise in der Nähe ihres Zuhause aufhielt.
Aufgrund dessen bat die Moderatorin die Person am Telefon, doch bitte ihren Mann zu kontaktieren. Doch auch da gab es ein Problem: "Und wenn es dann passiert dann kommt es dicke. Schatzi war auch nicht zu Hause!" So habe die 37-Jährige ihren Mann daraufhin selbst kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass er sich schnell auf den Weg zu ihrem Zuhause machen müsse.
"Aber ich hatte natürlich Angst", schildert sie die Situation weiter.
Angelina Kirsch nach Feueralarm: "Ich habe gezittert"
"Dann habe ich meine Mutter angemorst und die ist auch losgefahren." Doch das reichte Kirsch offenbar nicht aus. "Ich habe meine ganz tollen Nachbarn dann auch noch in meiner Verzweiflung aktiviert. Und die haben auch nochmal die Lage gecheckt."
Als schließlich endlich jemand an ihrem Zuhause angekommen war, folgte die Erlösung: "Es war ein blinder Alarm. Es ist nichts passiert", löst die "The Taste"-Moderatorin auf. "Gott sei Dank war da schnell jemand vor Ort und hat geguckt."
Auch ihr Mann konnte direkt Entwarnung geben. "Aber das brauche ich nicht in meinem Leben. Das war mir heute Abend einfach zu viel Spannung. Also ich habe gezittert. Das war nicht schön", beendet die 37-Jährige ihre nervenaufreibende Geschichte.
Erst im Dezember 2025 heiratete die Moderatorin ihren Partner Daniel (42) auf Sylt. Sonst hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa