Tiefe Verbindung: ESC-Königin Dara ursprünglich von "Dschungelcamp"-Siegerin entdeckt

Köln - Lucy Diakovska (50) platzt vor Stolz: Ihr Heimatland Bulgarien hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Ganz unbeteiligt ist das "No Angels"-Mitglied daran nicht.

Lucy Diakovska (50, r.), hier an der Seite von Beatrice Egli (37), ist ebenfalls in Bulgarien geboren und aufgewachsen. © Britta Pedersen/dpa

Mit deutlichem Abstand auf den israelischen Sänger Noam Bettan (343 Punkte) gewann Sängerin Dara (27), die mit vollem Namen Darina Yotova heißt, am Samstag in Wien mit insgesamt 516 Punkten die Trophäe des europäischen Musikwettbewerbs.

Für Lucy kommt der sensationelle Erfolg keinesfalls aus dem Nichts. Wie die RTL-"Dschungelcamp"-Siegerin von 2024 gegenüber "Bild" erklärte, habe sie die 27-Jährige bereits vor elf Jahren entdeckt. Seitdem pflegen die beiden Frauen eine enge Verbindung zueinander.

"Meine Freundin Dara hat den ESC verdient gewonnen und ich bin immer noch ganz aufgeregt", freute sich Lucy. Zum ersten Mal begegnet seien sie sich 2015. Damals saß die 50-Jährige bei der bulgarischen Version der Castingshow "The X Factor" in der Jury.

Dara trat als Kandidatin auf und hinterließ bei der "No Angels"-Sängerin einen bleibenden Eindruck. Mit gerade einmal 16 Jahren sei sie "so lebendig", aber gleichzeitig auch total "entspannt und ganz bei sich" gewesen. Nichts habe einstudiert gewirkt.