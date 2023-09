Liebes-Aus nach 27 Jahren! Hugh Jackman ist wieder zu haben

New York City (New York/USA) - Hollywood-Star Hugh Jackman (54) und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) trennen sich. Die beiden waren 27 Jahre zusammen!

Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) präsentierten sich öffentlich zuletzt häufig als glückliches Paar, doch das war wohl nur Show. (Archivbild) © JAMIE MCCARTHY / AFP

"Wir hatten das Glück, fast drei Jahrzehnte zusammen als Ehepaar in einer wunderbaren, liebevollen Beziehung zu verbringen", sagten die beiden in einer schriftlichen Erklärung am Freitag gegenüber People.

"Unsere Familie war und wird immer unsere höchste Priorität sein. Wir beginnen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Güte", fügten die beiden hinzu und baten darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Die Erklärung, unterschrieben mit "Deb und Hugh Jackman", schloss mit den Worten: "Dies ist die einzige Erklärung, die einer von uns abgeben wird.

Die beiden aus Australien stammenden Schauspieler trafen sich erstmals 1995 am Set der australischen TV-Serie "Correlli" und heirateten ein Jahr später.