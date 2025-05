Ex-Bachelor Sebastian Klaus und Jenny wagen neuen Schritt: "Soll unser Ding werden"

Alles in Kürze

Sebastian Klaus (37) und seine Jenny (27) sind seit rund acht Monaten ein Paar. © Bildmontage: Screenshots Instagram:_sebastianklaus_,jenny.kppr

Die beiden hielten ihre Beziehung zunächst privat. Im August 2024 wurde es offiziell: Der Ex-Rosenkavalier ist wieder vergeben. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Bereits einen Monat später gab das Paar bekannt, dass sie gemeinsam in eine Wohnung in Hamburg ziehen werden, um ihre Fernbeziehung zu beenden. Zuvor hatte die Influencerin ihren Wohnsitz in Köln.

Jetzt kündigten die beiden das nächste große Vorhaben an. "Wir sind so hyped", schreiben die zwei in dem Ankündigungspost auf Instagram. Die Rede ist von einem neuen gemeinsamen Projekt.

"Wir wurden mindestens 3 Mal nach einem Podcast gefragt - wie können wir da Nein sagen?", heißt es weiter. Mit Mikrofon in der Hand und einige Soundchecks später verkündet das Paar das neue Podcast-Projekt.