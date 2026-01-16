Paukenschlag um Janine Kunze: TV-Star offenbart überraschende Zukunftspläne
Köln - Eigentlich hält Janine Kunze ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Zu Beginn des Jahres überraschte die 51-Jährige ihre Fans jedoch mit völlig unerwarteten Plänen.
In einem Interview mit dem "Mallorca Magazin" von Anfang Januar plauderte die ehemalige "Hausmeister Krause"-Schauspielerin offen über ihre Liebe zu der Baleareninsel und offenbarte dabei bis dato ungeahnte Auswanderungspläne.
"Ich liebe den Lifestyle auf den Balearen einfach", erklärte die Kult-Blondine aus Köln. Ergänzend schob sie noch hinterher: "Man ist so entschleunigt, die Leute sind viel entspannter und es herrscht eine ganz andere Stimmung als in Deutschland."
Doch die Liebesbeziehung zu der Mittelmeer-Insel besteht nicht erst seit gestern. Schon in jungen Jahren war Kunze oft dorthin gereist, da die Familie ihres damaligen Freundes eine eigene Immobilie in Andratx besaß.
Seit 2002 ist die Moderatorin nun aber schon mit ihrem Mann Dirk Budach (61) verheiratet. Mit ihm verlagerte sich die Liebe von Mallorca nach Ibiza. Und genau hier könnte sich Janine ihren zukünftigen Lebensmittelpunkt vorstellen, wie sie weiter verriet.
Dabei stamme die Idee gar nicht von ihr. Treibende Kraft seien ihre Kinder gewesen, die sie "aktiv" mit der Frage konfrontierten: "Warum wandern wir eigentlich nicht nach Ibiza aus?" Seitdem lässt sie der verlockende Gedanke nicht mehr los.
Janine Kunze offenbart Zukunftspläne: "Ich könnte mir vorstellen, auszuwandern!"
"Ich könnte mir vorstellen, auszuwandern", stellte Kunze gegenüber dem Magazin deutlich klar, doch spruchreif sind die Pläne noch lange nicht. Auch hier spielt ihr Nachwuchs wieder eine gewichtige Rolle. Schulpflicht und Studium erweisen sich bis dato noch als Hemmschuh.
Dazu erklärte die TV-Bekanntheit: "Jetzt müssen wir erst einmal gucken, wie wir das machen könnten." Über die Bildungsmöglichkeiten auf Ibiza habe sich die Familie schon informiert. "Vielleicht gehen wir noch mal gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt."
Eine Auswanderung in ferne Länder wie Thailand oder die Vereinigten Staaten sei für sie ausgeschlossen: "Ich habe Flugangst, besonders bei langen Strecken." Aber auf Ibiza "sind wir ja nicht aus der Welt", warf Kunze rechtfertigend ein.
Zudem ermögliche die gute Fluganbindung von den Balearen nach Deutschland nicht nur weiter einen engen Kontakt zu Freunden und Familie, auch berufliche Engagements könnten weiter problemlos wahrgenommen werden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/janinekunzeofficial (Screenshots)